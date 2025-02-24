23 февраля компания Shenzhen Zhongqing Technology объявила, что ее робот впервые в мире успешно делает сальто. По сравнению с сальто назад, сальто вперед требует еще большего динамического баланса, мгновенного ускорения и точности при приземлении робота.

Компания Shenzhen Zhongqing Robotics Technology недавно разработала человекоподобного робота, который впервые успешно выполнил сальто вперед. Это событие ознаменовало важный прорыв в процессе технологических исследований и разработок компании.

Четыре месяца назад компания представила человекоподобного робота, способного полностью распрямлять колени при ходьбе,таким образом полностью покончив с давним ограничением, когда роботы-гуманоиды ходили мелкими шажками и только на согнутых ногах.

Ранее компания Figure представила новую модель машинного обучения для роботов гуманоидного форм-фактора. ПС ее помощью они могут распознавать и обучаться определять самые различные объекты, способен подбирать тысячи новых бытовых предметов различной формы, размера, цвета и свойств материалов, которые никогда не встречались в процессе обучения, просто спрашивая о них на естественном языке.