В Бурятии стартовало строительство культурного комплекса «Амар» в рамках особой экономической зоны «Байкальская гавань». Проект, разработанный архитектурным бюро Parsec, занимает 280 га от берега Байкала до вершины сопки. Он будет реализован в несколько этапов в течение шести лет. Название «Амар», означающее «гармония» на бурятском языке, отражает философию проекта. Подробности проекта «Инк.» рассказали в пресс-службе бюро.

Фото: Пресс-служба бюро Parsec

Сейчас открыты ресторан «Амар» и девять гостевых домиков на четырех человек каждый. Домики площадью 65 кв. м оснащены системой «умный» дом, кухнями и декором с бурят-монгольской каллиграфией, созданным местными ремесленниками.

К 2029 году завершится строительство прибрежного кластера с пятизвездочной гостиницей на 280 номеров, конгресс-холлом, арт-резиденцией, wellness-зоной и 45-метровой скульптурой «Череп мамонта» от известного художника Даши Намдакова. Горный кластер с центром буддийской культуры, православным храмом и медицинским корпусом запланирован на второй этап.

Фото: Пресс-служба бюро Parsec

Научно-выставочный центр площадью 10 тыс. кв. м, открытие которого намечено на 2030 год, должен стать самым технологичным элементом кластера. Под куполом центра, напоминающим вмерзшие в лед пузыри Байкала, разместятся экспонаты — от 3D-модели нейтринного телескопа, погруженного в толщу озера, до «живой» коллекции лимнологического института и центра реабилитации нерп. Экспозиция раскроет темы «Вселенная», «Жизнь» и «Культура» и покажет роль Байкала в науке и истории.

Фото: Пресс-служба бюро Parsec

Гастрономическое направление представлено панорамным рестораном шеф-повара Александра Спиридонова, использующим продукты местных хозяйств и вертикальной фермы. Меню включает дикорастущие травы и эндемики, такие как мегадения, а посуда оформлена бурятскими мастерами.

В 2022 году в процессе изысканий на участке была обнаружена популяция краснокнижного растения астрагала шелковистоседого. Для сохранения вида научный консорциум РАН разработал стратегию микроклонирования и пересадки, вырастив 1 тыс. экземпляров в теплице, что позволило получить разрешение Минприроды на строительство.