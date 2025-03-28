Рекордные 34 млн нарушений были выявлены в сети одного из крупнейших дискаунтеров России «Светофор» за 2023-2024 годы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора системы маркировки товаров «Честный знак» (ЦРПТ). Более 2,2 млн случаев связаны с продажей товаров с истекшим сроком годности.

Фото: Freepik

В ЦРПТ газете сообщили, что «очень много» просроченной продукции, которая продавалась в «Светофоре», относится к молочной. Также организация зафиксировала более 1 млн случаев нарушений при продаже пива.

По данным центра, большинство (23,2 млн) нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс, еще около 4,3 млн — попытки скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном питьевой воды.

В пресс-службе «Светофора» изданию заявили, что не принимают у поставщиков продукцию, остаточный срок годности которой составляет менее двух третей. Кроме того, у сети есть собственная служба качества, которая регулярно берет пробы из разных партий продаваемых в магазинах товаров, добавили там.

В то же время «Светофор» зафиксировал рост интереса покупателей к его магазинам. «Появилось очень много покупателей, до которых мы по тем или иным причинам в свое время не могли достучаться и сделать так, чтобы они пришли к нам в гости. Почему пришли? Они нам говорят: никогда не слышали про «Светофор», а тут такой ажиотаж, схожу посмотреть, пока не закрылись», — рассказала в интервью РБК топ-менеджер сети Елена Захаренко.

Скандал вокруг «Светофора» произошел в январе. Тогда Роспотребнадзор изъял около 5,7 тыс. наименований продукции магазина по всей России. Кроме того, по многочисленным решениям судов была приостановлена работа более 76 точек сети. Сумма штрафов, выписанных дискаунтеру, на февраль составила более 1,2 млн руб.