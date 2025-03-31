Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, какие нестандартные траты появились у россиян в этом году. Оказалось, что четверть опрошенных стали больше тратить на зоопсихологов и нянь для животных. Эксперты опросили 3 тыс. россиян, подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В ходе опроса 65% респондентов признались, что с начала года у них появились или значительно выросли нестандартные статьи расходов. Так, 24% из них рассказали, что стали тратить больше денег на «экзотические» услуги для домашних животных, такие как зоопсихологи, специальные путешествия для собак и кошек, а также няни для питомцев.

Кроме этого, у 23% опрошенных в ежемесячном бюджете появилась такая статья расходов, как оплата коучей и карьерных консультантов. Еще 16% рассказали о том, что стали тратить деньги на нестандартные хобби и курсы, среди которых обучение писательскому мастерству, колдовству и гаданию на картах. 16% респондентов признались, что стали тратиться на расклады на картах таро.

Оставшиеся 7% опрошенных отметили, что имеют нестандартные траты, однако те не носят регулярный характер. Среди наиболее оригинальных покупок в этом году они называли приобретения экзотических животных для дома, части заброшенного села, леса или списанной тяжелой техники.

Эксперты выяснили, что 17% опрошенных тратят на нестандартные покупки до 10 тыс. руб. в месяц. Для 19% эта статья расходов составляет до 30 тыс. руб., для 34% — до 50 тыс. руб., а для 18% — до 100 тыс. руб. Еще 17% респондентов признались, что необычные покупки обходятся им свыше 100 тыс. руб.

Чаще всего о нестандартных статьях расходов рассказывали женщины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в западной части России. В то же время больше всего денег на такие покупки склонны тратить мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, проживающие на Дальнем Востоке.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что в свете расширения возможностей для локального бизнеса сейчас прослеживается тренд на экзотические виды предпринимательства. По ее мнению, спрос населения на что-то нестандартное и новое растет, так как люди ищут поддержку в нестандартных хобби и эзотерике.

Также Романенко считает, что это связано с ростом средних зарплат, так как россияне смогли закрыть основные потребности. «При этом ужесточение кредитно-денежной политики помешало их планам по покупке недвижимости, например, а как потратить освободившиеся деньги — они не решили. Так и рождается азарт и запрос на нестандартные покупки», — подытожила она.