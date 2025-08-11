Доля россиян, пытающихся получить доход от киберспорта, увеличилась с 22% в 2024 году до 24% в 2025-м, при этом многие не осведомлены о налоговых обязательствах. Об этом говорится в поступивших в «Инк» результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, 35% участников исследования признались, что не знали о необходимости декларировать доходы (в 2024 году — 41%), еще 23% знают о необходимости платить, но игнорируют это, а 13% оформили статус самозанятого и используют приложение «Мой налог». Еще 9% полагаются на платформы, выступающие налоговыми агентами.

Стабильный заработок в сфере киберспорта отметили 7% опрошенных, что на 1 п. п. больше, чем в прошлом году. Однако в основном речь идет о нерегулярных поступлениях или хобби — так ответили 17% респондентов, в то время как 52% пока не имели подобного опыта.

Ключевыми источниками прибыли названы донаты от зрителей (42%), призовые с турниров (31%), продажа внутриигровых предметов (18%) и услуги коучинга (9%).

Среди тех, кто признает доходы налогооблагаемыми, 64% относят к ним призовые и зарплату от клубов, 22% — донаты и 14% — продажу игровых предметов.

В действительности выигрыши киберспортсменов в России облагаются подоходным налогом 13%, отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, добавив, что киберспорт набирает популярность, но для многих остается в серой зоне.

