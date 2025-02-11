Сокращенная рабочая неделя — формат, который пока доступен лишь для некоторых сотрудников в России. Однако в Великобритании, Исландии и некоторых других странах такие эксперименты уже показали многообещающие результаты, а в российской Госдуме периодически оживает дискуссия на тему таких нововведений. «Инк.» разобрался, как работает система четырехдневки и насколько вероятен переход на другой график в России.

Сколько длится рабочая неделя в России

В 1991 году в России было принято решение о сокращении рабочей недели с 41 часа до 40, и эта норма действует до сих пор. Классический график предполагает режим 5/2 с рабочим днем длительностью восемь часов — это соответствует международным стандартам. Предусмотрен и час для обеденного перерыва, который не оплачивается.

Сокращенный режим может действовать для отдельных категорий работников. Например, для женщин, работающих в районах Крайнего Севера, установлена 36-часовая рабочая неделя. Также сокращенный формат предусмотрен для несовершеннолетних, для работников, являющихся инвалидами I или II группы или занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда.

Как ее хотят сократить

В 2025 году может быть принята новая рабочая норма. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в начале февраля направил в правительство законопроект, в соответствии с которым в день перед выходными россияне смогут работать на час меньше. Парламентарий напомнил, что такая норма уже действует в некоторых организациях.

«Работодатели отмечают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, позволяет им набраться сил на следующую неделю, повышается эффективность и производительность труда, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время», — говорится в законопроекте.

В случае принятия законопроекта ее сделают обязательной. Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс.

При этом 40-часовая норма будет сохранена. Час, на который будет сокращаться последний рабочий день, должен будет распределяться равномерно по другим дням, к примеру, по 15 минут в понедельник, вторник, среду и четверг. Как отметил депутат, многие сотрудники и без того задерживаются на работе на это время, не оформляя ненормированный график.

Как заверил Нилов, на размере заработной платы нововведения не скажутся. Сейчас проект ожидает решения профильной комиссии. Кроме того, в России уже шесть лет ведут обсуждение возможного перехода на четырехдневный рабочий график, при котором количество рабочих часов в неделю сократилось бы до 36.

Как работает четырехдневная рабочая неделя

При четырехдневной неделе работать нужно по понедельникам, вторникам, четвергам и средам, а пятница становится выходным днем. При этом рабочий день длится дольше — девять часов вместо привычных восьми.

В каких странах ее уже ввели

На законодательном уровне ни в одном из государств мира еще не установлена официальная четырехдневная рабочая неделя для всех. Но в некоторых странах проводятся подобные эксперименты и исследования, а законодательство становится гибким в отношении форматов работы.

Исландия

В период с 2015 по 2019 год в Исландии проводился масштабный эксперимент, в котором приняли участие 2,5 тыс. человек — более 1% работающего населения. Исследование организовали Исландская Ассоциация за устойчивую демократию (ALDA) и британский аналитический центр Autonomy. Результаты показали, что сокращенная рабочая неделя не только не снижает, но и в большинстве случаев увеличивает производительность труда и качество услуг. Сами сотрудники отмечали улучшение самочувствия, снижение уровня стресса и повышение удовлетворенности жизнью. В 2021 году результаты эксперимента были признаны «огромным успехом», а 86% работодателей, участвовавших в пилотном проекте, перешли на сокращенную рабочую неделю на постоянной основе.

Бельгия

С 2022 года у работников в Бельгии появилась возможность выбирать: работать как обычно 5 дней по 8 часов или 4 дня по 10 часов. Если они выбирают второй вариант, их зарплата не меняется, но нужно согласие начальника и профсоюза.

Казахстан

В Казахстане с 1 июля 2023 года сотрудники могут работать четыре дня в неделю по договоренности с руководством. Также четырехдневку можно чередовать с обычной рабочей неделей или даже с шестидневкой.

Япония

Правительство Токио вводит четырехдневную рабочую неделю для госслужащих, начиная с апреля 2025 года. Власти надеются, что это поможет улучшить ситуацию с рождаемостью и облегчить жизнь работающим матерям. Госслужащим с детьми дадут возможность выбирать: либо сохранить полную зарплату, работая по обычному графику, либо согласиться на меньший оклад и уходить с работы на два часа раньше, чтобы проводить больше времени с семьей. Эти меры — попытка решить серьезные проблемы на японском рынке труда, где из-за высокой стоимости жизни и многочасовых переработок люди умирают от истощения (это явление даже получило название «кароси»).

Будет ли четырехдневная рабочая неделя в России

На опыт других стран обратили внимание и в России. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб планирует внести в Госдуму законопроект о 36-часовой рабочей неделе. Парламентарий предлагает первоначально провести эксперимент длительностью 1-2 года. Участие работодателей будет добровольным.

Соответствующий законопроект уже разработан, но внесен в Госдуму будет только после окончания специальной военной операции (СВО).