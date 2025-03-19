ИИ-трафик на американские розничные сайты вырос на 1200% с июля 2024-го по февраль 2025 года, согласно новому отчету Adobe Analytics. Исследование основано на анализе более 1 трлн посещений розничных сайтов в США. Данные учитывают посещения сайтов роботами по запросу пользователей.

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Первый существенный всплеск был зафиксирован во время сезона новогодних подарков — с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. Тогда трафик вырос на 1300% по сравнению с прошлым годом. Второй скачок случился в Киберпонедельник — там увеличение составило 1950%.

По данным опроса 5 тыс. американских потребителей, 39% уже использовали генеративный ИИ для онлайн-шопинга, а 53% планируют делать это в текущем году. Основные задачи, для которых покупатели применяют ИИ: проведение исследований (55%), получение рекомендаций по товарам (47%), поиск выгодных предложений (43%), получение идей для подарков (35%), поиск уникальных товаров (35%) и создание списков покупок (33%).

Посетители, приходящие на сайты из источников с генеративным ИИ, демонстрируют на 8% большую вовлеченность, проводя больше времени на сайте. Они просматривают на 12% больше страниц за визит и имеют на 23% более низкий показатель отказов по сравнению с пользователями из других источников трафика, выяснили исследователи. Однако вероятность совершения покупки у них на 9% ниже – это говорит о том, что ИИ в основном используется на этапе исследования и рассмотрения, до момента готовности к покупке.

Интересно, что 86% трафика с генеративным ИИ поступает через ПК и ноутбуки, в то время как общая доля настольных компьютеров в электронной коммерции составляет всего 34%. Это указывает на то, что потребителям проще вести диалог с ИИ на компьютере, чем на мобильном устройстве. Среди категорий электронной коммерции самые высокие показатели конверсии от трафика с ИИ наблюдаются в электронике и ювелирных изделиях.