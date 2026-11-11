Стоимость создания дипфейков для мошеннических атак на бизнес за два года сократилась примерно в 100 раз. Если раньше изготовление минуты реалистичного видео обходилось в сотни долларов, то теперь его можно создать за $5 или дешевле. Нейросети упростили производство подделок, и теперь для атаки не нужны специальные навыки или дорогое оборудование.

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За январь — сентябрь 2026 года в России обнаружили около 900 уникальных дипфейков против 627 за весь 2025 год, следует из данных VisionLabs. При этом одна и та же подделка может применяться в нескольких схемах, поэтому реальное число эпизодов выше. Сбербанк за последние полтора года зафиксировал 26-кратный рост инцидентов с дипфейками, а потери от мошенничества с использованием ИИ с начала 2026 года превысили 2 млрд руб. По данным МВД, за пять месяцев пострадали около 4 тыс. человек, ущерб составил 21 млрд руб.

Для создания поддельных видео и голосов преступники используют несколько доступных сервисов — для клонирования речи, генерации аватаров и обработки изображений. В теневом интернете продаются готовые медиашаблоны и цифровые личности, которые можно арендовать. Стоимость подделки по готовому шаблону может составлять около 50 руб. Причем мошенникам не всегда требуется идеальное сходство: короткого сообщения от имени руководителя или видеозвонка может хватить, чтобы сотрудник выполнил указание.

Основная цель таких атак — заставить человека самому перевести деньги или передать доступ к данным. Мошенники выдают себя за руководителей компаний, банковских сотрудников и деловых партнеров, а также заводят поддельные аккаунты в рабочих чатах. Осенью в Италии злоумышленники с помощью имитации голосов и видео руководителей трех банков похитили €120 млн. По оценке аналитика центра мониторинга киберугроз «Спикател» Святослава Макарова, на дипфейки приходится около 3% инцидентов в финансовых и телекоммуникационных компаниях. ИИ также повышает эффективность фишинга: пользователи в полтора-три раза чаще открывают ссылки в письмах, которые нейросети помогают персонализировать.

Нейросети ускоряют не только подделку личностей, но и поиск уязвимостей в корпоративном ПО. Anthropic сообщала, что модель Claude Mythos Preview способна находить ошибки и выстраивать цепочки их эксплуатации; аналогичные возможности описывала OpenAI для модели Astra. Это создает дополнительные риски для компаний, которые несвоевременно обновляют программное обеспечение и не контролируют учетные записи сотрудников. Одновременно бизнес внедряет ИИ для поиска слабых мест в защите: в 2026 году число попыток анализа уязвимостей с помощью ИИ-агентов выросло в три-пять раз, рассказал представитель «Кросстех».

Эксперты рекомендуют компаниям не считать голос, видео или сообщение в мессенджере достаточным подтверждением личности. Просьбы срочно перевести деньги или изменить платежные реквизиты нужно проверять по другому каналу связи, используя заранее известные контакты. Для крупных операций следует предусмотреть несколько этапов согласования и распределить полномочия между сотрудниками. Программы распознавания дипфейков могут дополнить такую защиту, но не гарантируют выявления всех подделок.

Особенно сложная ситуация складывается у малого и среднего бизнеса: у небольших компаний часто нет ресурсов для содержания собственной службы информационной безопасности. Им приходится опираться на внешние сервисы защиты и внутренние регламенты проверки платежей и запросов на раскрытие данных. По прогнозу основателя Rodin. Capital Алексея Родина, в ближайший год число атак с использованием дипфейков может вырасти еще на 10–15%.

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