Количество доступных для долгосрочной аренды квартир в городах-миллионниках России в сентябре 2025-го выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 45,1 тыс. объектов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН Аналитики». По данным платформы «Авито Недвижимость», по всей стране этот показатель увеличился на 35%, а согласно оценке сервиса «Яндекс Аренда» — на 56%.

Unsplash

Наиболее значительный прирост зафиксирован в Липецке и Туле, где число предложений удвоилось. В Ставрополе объем вырос на 85%, в Челябинске — на 74%, в Ижевске — на 70%, сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В Москве за август 2025 года показатель поднялся на 35%, в Санкт-Петербурге — на 11%, отметил в свою очередь руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков. По его словам, собственники жилья все чаще предпочитают сдавать недвижимость в аренду, а не продавать ее, чтобы получить пассивный доход.

Такая тенденция связана с отменой массовой льготной ипотеки летом 2024 года, которая привела к падению спроса на вторичном рынке. Как указано в данных Роскадастра, в августе объем сделок на вторичке по России сократился на 1% год к году.

Жуков прогнозирует, что смягчение денежно-кредитной политики и снижение ипотечных ставок могут побудить часть владельцев вернуться к идее продажи, но это не сильно повлияет на объем арендных предложений. Партнер CMWP Павел Якимчук ожидает роста экспозиции в сегменте на протяжении ближайших трех лет.

Из-за увеличения предложения ставки аренды падают: в августе средняя стоимость по стране снизилась на 8% год к году, до 35 тыс. руб. в месяц, уточнил Жуков. В Липецке цена уменьшилась на 17%, до 25 тыс. руб., в Самаре — на 13%, до 30 тыс. руб., в Челябинске и Сочи — на 13% и 8%, до 26 тыс. руб. и 55 тыс. руб. соответственно, добавил Каменев.

При этом спрос на долгосрочную аренду остается стабильным: в августе число просмотров объявлений по России выросло на 4% год к году и на 16% за месяц, отметил Каменев.