Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тыс. руб. в 2024 году достигла рекордной отметки. Согласно данным Росстата, к этой категории теперь относится 16,7% населения страны. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

За год рост составил 5,3 процентного пункта, что является беспрецедентным изменением. Для сравнения, в предыдущем году увеличение было почти вдвое меньше — на 3,1 процентного пункта.

В целом статистика свидетельствует о заметных сдвигах в структуре доходов. Значительно выросла доля граждан, зарабатывающих от 60 до 100 тыс. руб. в месяц: с 18,5% в 2023 году до 21,6% в 2024-м.

Также незначительно увеличилась (на 0,5 процентного пункта) категория с доходами от 45 до 60 тыс. руб., которая теперь охватывает 14,9% населения.

Важным изменением стало сокращение доли граждан с наиболее низкими доходами (менее 45 тыс. руб.). Впервые этот показатель опустился ниже 50%, уменьшившись на 8,9 процентного пункта до уровня 46,8%.

Эти данные коррелируют с официальной статистикой Росстата, согласно которой реальные располагаемые доходы населения в 2024 году выросли на 7,3%.

