Сервис «Авито Работа» опубликовал результаты квартального исследования, свидетельствующие о росте количества вакансий для соискателей-пенсионеров. Особенно востребованы специалисты технического профиля среди работодателей, готовых рассматривать кандидатов старше 60–65 лет. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Больше всего новых рабочих мест в первом квартале текущего года появилось для монтажников — число вакансий выросло сразу на 87% по сравнению с прошлым годом. За такую работу предлагают примерно 111 тыс. руб. ежемесячно при полной занятости.

Второе место занимает профессия сварщика — здесь вакансий стало больше на 71%, средняя зарплата около 107 тыс. руб.

Также сильно увеличился спрос на товароведов в магазинах: предложение выросло на 68%, зарплата достигает 56 тыс. руб. Пенсионеров активно приглашают на должность менеджера по работе с клиентами (+62%) с оплатой около 53 тыс. руб. и сантехника (+57%), где платят почти 73 тыс. руб.

Кроме того, специалисты фиксируют активный отклик пожилых людей на рынке труда: резюме от соискателей старше 65 лет стали поступать чаще на 47%.

Особенно востребованы водители легковых автомобилей: количество резюме возросло на целых 95%. Это связано с ростом популярности служб такси и доставки, предлагающих гибкий график работы.

Большой всплеск интереса отмечается и среди нянь: число резюме выросло на 76%. Такая популярность связана с удобством частичной занятости и почасовым режимом работы.

Профессию инженера тоже выбирают все чаще — число резюме увеличилось на 60%, поскольку работодателям важны знания и наставничество опытных профессионалов старшего возраста.

Эти изменения объясняются изменением взглядов общества на возраст выхода на пенсию и желанием компаний привлечь надежных и квалифицированных сотрудников. Многие пожилые люди хотят оставаться активными и получать дополнительный заработок, что увеличивает спрос на такие вакансии.