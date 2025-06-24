Число вакансий для специалистов по безопасности искусственного интеллекта (ИИ) в первом полугодии 2025 года увеличилось с 80 до 350. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование разработчика решений информационной безопасности (ИБ) Swordfish Security и hh.ru. При этом медианная зарплата выросла с 134 тыс. руб. до 200 тыс.

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Почти половина предложений поступает от компаний из ИТ-отрасли, еще треть — вакансии финансового сектора, отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Она также сообщила, что 47% вакансий требуют опыта 3–6 лет, 32% — 1–3 года, 17% — свыше 6 лет, и лишь 4% подходят новичкам.

Эксперт Swordfish Security Дарья Фигуркина оценила дефицит кадров в этом направлении 100 тыс. специалистов, что замедляет внедрение больших языковых моделей (LLM) в бизнес. Она отметила, что компании используют ИИ для решения кадровых проблем, но сами модели требуют квалифицированных кураторов.

Игнатова добавила, что вакансии в кол-центрах и техподдержке, где применяются LLM, сократились на 22% и 14% соответственно в первом квартале 2025 года.

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Представитель «Авито Работы» подтвердил рост спроса на специалистов по безопасности LLM в 2–3 раза ежегодно, часто для проектной работы с почасовой оплатой. HR-директор «Телеком биржи» Катерина Смирнова в свою очередь подчеркнула, что такие специалисты предотвращают утечки данных и злоупотребления ИИ, минимизируя репутационные и правовые риски.

Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов отметил дефицит экспертов по локальным ИИ-агентам (то есть развернутые внутри компании, а не в облаке) в финансах, медицине и госсекторе для обработки конфиденциальных данных.

По данным Swordfish Security, 84% компаний запланировали бюджеты на ИИ в 2025 году, но 45% испытывают нехватку специалистов по LLM. Лидеры в применении ИИ — телеком, высшее образование и энергетика — нуждаются в таких кадрах для предотвращения ошибок. Дефицит может сохраняться в течение пяти лет, пока вузы не увеличат выпуск специалистов.