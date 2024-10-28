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Число заявок на льготное кредитование постройки санаториев в РФ удвоилось

В течение последних двух лет в два раза увеличилось количество заявок на строительство санаториев по льготной программе, сообщает «РИА Новости». Больше всего оздоровительных проектов реализуется в Ставрополье, Краснодарском крае и в Крыму.

В рамках конкурсного отбора Минэкономразвития РФ для финансирования по льготному кредитованию туристической инфраструктуры за 2021–2022 гг. инвесторами были представлены семь проектов санаториев и оздоровительных курортных комплексов. За период 2023–2024 гг. количество заявок выросло вдвое, сообщила Анна Маликова, руководитель подразделения «Туризм» банка «Дом.РФ». «Суммарно за всю историю льготной программы реализуются 22 санаторных проекта», — уточнила она.

Больше всего новых санаториев возводится в категории «четыре звезды» — 11 объектов по всей стране с суммарным фондом почти 3,3 тыс. номеров. Размер льготного кредита оценивается в 50,6 млрд. руб.

Санатории уровня «пять звезд» — шесть проектов с количеством номеров почти 1,2 тыс., а суммарный размер льготного кредита составляет 17,2 млрд. руб. Еще пять проектов приходится на оздоровительные комплексы категории «три звезды» с фондом 810 номеров и суммой льготного кредита 5,2 млрд. руб.

«Санаторные туристические проекты — интересный всем банкам сегмент рынка для финансирования. Они формируют высокую круглогодичную загрузку, что влияет на показатели финансовой стабильности заемщиков. По льготной программе финансирования туристической инфраструктуры сейчас в целом по стране строится и модернизируется более 20 санаторных комплексов», — рассказала Маликова.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость строительства частного дома в РФ выросла до 5,8 млн руб., а средняя цена проекта на рынке достигла 7,5 млн руб. Стоимость предложения проектов индивидуальных домов значительно выше финальной стоимости дома.

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