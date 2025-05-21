В современном мире поток информации, особенно негативной, кажется нескончаемым. Новости о катастрофах, конфликтах, кризисах и прочих невзгодах обрушиваются на нас со всех сторон — из телевизора, интернета, социальных сетей. Эта тенденция к увеличению доли негативного контента в новостях вызывает серьезные опасения, особенно если это происходит часто и бесконтрольно. Многие ощущают себя подавленными и встревоженными под гнетом этого информационного пресса.

В ответ на эту проблему обычно звучат две основные рекомендации. Во-первых, новостным организациям советуют стремиться к сбалансированному освещению событий, разбавляя негатив позитивными сообщениями. Во-вторых, самим пользователям рекомендуется ограничивать свое пребывание в потоке плохих новостей, сознательно дозируя их потребление. Кажется, что эти советы логичны и должны помочь справиться с информационной перегрузкой. Но так ли это на самом деле? И нет ли у такого подхода обратной стороны?

Нужно ли читать плохие новости?

Практика показывает, что эти рекомендации во многих случаях оказываются малоэффективными. Новостные агентства, гонясь за рейтингами, зачастую делают акцент именно на сенсационных и тревожных событиях. А пользователям бывает сложно самостоятельно вырваться из круговорота негативной информации, особенно когда она касается важных общественных процессов.

Более того, слепое следование совету по ограничению может породить моральные, интеллектуальные, информационные и даже общественные проблемы, например привести к неосведомленности граждан о насущных проблемах социума, что затрудняет их решение.

Так существует ли иной путь? Возможно, проблема не столько в самом наличии негативных новостей, сколько в нашем отношении к ним и способах их потребления?

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, предлагает взглянуть на этот вопрос под другим углом. Авторы статьи, Рене Вебер и Реза Шабаханг, выдвигают концепцию «осознанного» и «гармоничного» потребления негативных новостей.

Как правильно читать плохие новости?

Суть их подхода заключается в том, что нам следует развивать деятельностный подход (agentic mindset) к потреблению негативной информации. Вместо пассивного поглощения всего информационного потока предлагается активно управлять этим процессом.

«Осознанное» потребление подразумевает понимание того, какие новости действительно важны, как они влияют на наше эмоциональное состояние, и умение анализировать информацию критически, не поддаваясь панике или отчаянию. Это включает в себя рефлексию над собственными реакциями и целями получения информации.

«Гармоничное» потребление, в свою очередь, означает интеграцию новостей в повседневную жизнь таким образом, чтобы они не доминировали и не разрушали психологическое равновесие. Это поиск баланса между необходимостью быть информированным гражданином и потребностью в сохранении ментального здоровья. Речь идет о выработке индивидуальной стратегии, которая позволяет оставаться в курсе событий, но при этом не становиться жертвой «думскроллинга» — навязчивого чтения плохих новостей.

Не ограничивайте себя

Авторы исследования утверждают, что рекомендовать всем пользователям одинаковое фиксированное ограничение по времени на потребление негативных новостей может быть нецелесообразно. Люди разные, у них разные уровни устойчивости к стрессу, разные информационные потребности и разная степень вовлеченности в общественные процессы.

Некоторые люди, в силу своей профессии или гражданской позиции, вынуждены регулярно сталкиваться с негативной информацией, и для них простое ограничение не является решением.

Вместо этого предлагается сосредоточиться на развитии навыков медиаграмотности, критического мышления и эмоциональной саморегуляции. Концептуальные и эмпирические исследования в области осознанного и гармоничного потребления негативных новостей, по мнению ученых, заслуживают пристального внимания как научного сообщества, так и широкой общественности.

Это может стать ключом к формированию более здоровых и конструктивных отношений с информационным пространством, в котором негативные новости, к сожалению, всегда будут присутствовать.