Искусственный интеллект стремительно вошел в нашу жизнь. Инструменты вроде ChatGPT и Midjourney стали незаменимыми помощниками для миллионов людей, от студентов и писателей до художников и программистов. Они воспринимаются как мощные катализаторы творчества и продуктивности. Но что, если наш выбор использовать эти технологии, особенно в качестве замены собственным усилиям, может рассказать о нас нечто большее и довольно тревожное?

Использование ИИ = психопатия?

В академической среде распространение ИИ вызвало серьезные опасения. Проблема плагиата и академической нечестности вышла на новый уровень. Многие преподаватели считают, что студенты обращаются к нейросетям из-за лени или простого желания получить хорошую оценку, не прилагая усилий. Однако новое исследование показывает, что причины могут быть гораздо глубже.

Группа ученых решила выяснить, существуют ли определенные психологические предпосылки, которые делают человека более склонным к злоупотреблению возможностями ИИ. Может ли существовать психологический портрет типичного пользователя, который выдает сгенерированный контент за свой собственный? Результаты исследования оказались неожиданными и заставляют по-новому взглянуть на проблему.

Южнокорейские исследователи провели опрос среди 504 студентов творческих специальностей из шести университетов в китайской провинции Сычуань. Они обнаружили, что решение активно полагаться на ИИ для выполнения учебных заданий не является случайным. Оно тесно связано с определенными личностными характеристиками.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что студенты, демонстрирующие высокие показатели по так называемой «Темной триаде» личностных черт, значительно чаще использовали нейросети для создания работ, которые затем выдавали за свои. «Темная триада» — это психологическая концепция, включающая в себя три негативные черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию.

Исследователи копнули глубже, чтобы понять мотивы такого поведения. Оказалось, что дело не только в наличии этих черт. Студенты с высокими показателями по «Темной триаде» также чаще испытывали тревогу по поводу своей академической успеваемости и были более склонны к прокрастинации. В этой ситуации искусственный интеллект становится для них простым решением, способом обойти трудности и снизить стресс.

Еще одним важным фактором оказался материализм. Студенты, для которых внешние вознаграждения и похвала были сильным мотивирующим фактором, также чаще прибегали к помощи ИИ для достижения своих целей. Это хорошо согласуется с нарциссической составляющей, где важны внешнее признание и успех любой ценой.

Авторы исследования рассматривают злоупотребление ИИ не просто как новый вид мошенничества. Они ставят его в один ряд с такими формами академической нечестности, как ложь и плагиат, которые уже давно ассоциируются с чертами «Темной триады». По сути, ИИ стал новым, более технологичным инструментом для достижения целей нечестным путем.

В качестве решения проблемы ученые предлагают не просто запрещать использование нейросетей. Они призывают колледжи и университеты пересмотреть свои учебные программы. Задания должны быть составлены таким образом, чтобы их было сложнее выполнить с помощью ИИ и «списать». Но что еще важнее — необходимо активнее просвещать студентов, рассказывая им об этических дилеммах и рисках, связанных с бездумным использованием этих технологий, и подчеркивая ценность самого процесса обучения.