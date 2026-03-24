Бюджет в 50 млн руб. на рынке недвижимости за год заметно «усох»: в ряде сегментов инвесторы потеряли до четверти доступной площади. Быстрее всего дорожают стрит-ретейл и офисы, тогда как индустриальная недвижимость, напротив, стала немного доступнее. Подробности — в распоряжении «Инка».

Покупательная способность частных инвесторов на рынке недвижимости снижается: при фиксированном бюджете в 50 млн руб. за год стало возможно приобрести заметно меньшую площадь. Согласно расчетам CORE.XP и Level Group за минувший год, сильнее всего это заметно в сегменте стрит-ретейла и офисной недвижимости класса А, где рост цен «съел» до 20–25% доступных метров.

Если в 2024 году на 50 млн руб. инвестор мог приобрести около 176 кв. м в этом сегменте, то в 2025-м — уже лишь 131 кв. м. Выходит, за год доступный объем сократился на 45 кв. м, или почти на четверть, на фоне роста средней цены квадратного метра на 34%.

Похожая динамика наблюдается и в офисной недвижимости класса А. В строящихся проектах в пределах МКАД доступная площадь сократилась на 17% — с 126 до 108 кв. м. В готовых офисах снижение составило около 11%: с 110 до 97 кв. м при росте стоимости квадратного метра.

Жилая недвижимость также снижает доступные метры. В бизнес-классе показатель уменьшился со 107 до 93 кв. м, в комфорт-классе — со 145 до 120 кв. м, в премиальном сегменте — с 53 до 46 кв. м.

Единственным сегментом, где ситуация выглядит иначе, остается индустриальная недвижимость. В формате «легкий индастриал» (light industrial) средняя цена квадратного метра за год немного снизилась, что позволило инвесторам приобрести чуть больше площади на тот же бюджет.

Рынок недвижимости находится в стадии сжатия инвестиционных возможностей: при росте стоимости квадратного метра предприниматели либо вынуждены снижать требования к объекту, либо откладывать покупку. При этом задержка с входом на рынок оборачивается для них прямыми потерями — за год разница может достигать десятков квадратных метров.

По данным Банка России, в 2025 году цены на жилье продолжили расти, хотя динамика заметно замедлилась и рынок начал нормализоваться. Рост происходил на фоне ограниченного предложения и высокой стоимости финансирования для застройщиков. При этом участники рынка отмечают сохранение инвестиционного спроса, поскольку недвижимость рассматривается как инструмент защиты капитала от инфляции.

По словам Василия Григорьева, директора отдела исследований CORE.XP., недвижимость остается для частных инвесторов долгосрочным инструментом сохранения капитала. А альтернативные форматы, включая индустриальную недвижимость, начинают выглядеть как «окно возможностей» для стратегических вложений.

Однако классические сегменты — прежде всего стрит-ретейл и офисы — по-прежнему остаются наиболее востребованными, несмотря на снижение доступности.

Инвесторам следует понимать, что промедление в сложившихся условиях на растущем рынке фактически снижает покупательную способность капитала. При фиксированном бюджете в 50 млн руб. частный инвестор, который решил помедлить с покупкой, за год фактически теряет от 11 до почти 26% доступной площади в зависимости от сегмента, констатирует Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

