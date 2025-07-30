Популярная культура рисует апокалиптические картины будущего Земли, часто связанные со взрывом Солнца. Однако реальность, описанная астрофизиками, одновременно и менее драматична, и более ужасающа. Наше Солнце слишком мало, чтобы взорваться как сверхновая. Его ждет долгий и мучительный процесс угасания, который растянется на миллиарды лет и полностью изменит Солнечную систему. Новые компьютерные модели и наблюдения за далекими звездами позволили ученым составить детальный «прогноз погоды» для последних дней нашей планеты.

NASA

Все начнется примерно через 5 млрд лет, когда в ядре Солнца закончится водородное топливо. Звезда начнет сжигать водород в оболочке вокруг ядра, что приведет к ее колоссальному расширению. Солнце превратится в красного гиганта. Его внешние слои раздуются настолько, что поглотят орбиты Меркурия и Венеры. Земля окажется на самом краю этого огненного шара. Поверхность нашей планеты раскалится до тысяч градусов, океаны полностью выкипят, а атмосфера будет сорвана и унесена в космос солнечным ветром. Земля превратится в безжизненный, обугленный шар.

Долгое время астрономы спорили, будет ли Земля в итоге поглощена Солнцем. Новейшие исследования, включая работу профессора Альберта Зейлстры из Манчестерского университета, показывают, что у нашей планеты есть шанс выжить. Когда Солнце станет красным гигантом, оно потеряет значительную часть своей массы из-за мощного солнечного ветра. Это ослабит его гравитационное притяжение, и орбита Земли может сместиться дальше от умирающей звезды, что спасет ее от полного поглощения. Однако «выживание» — это громко сказано. Планета останется мертвым, расплавленным камнем.

После фазы красного гиганта наступит самый зрелищный этап. Умирающее Солнце сбросит свои внешние газовые оболочки в окружающее пространство. Эти светящиеся облака газа и пыли образуют то, что астрономы называют планетарной туманностью. В течение примерно 10 тыс. лет остатки нашей Солнечной системы будут озарены фантастическим, разноцветным сиянием. Это будет прощальный салют нашей звезды.

В центре этой туманности останется то, что когда-то было ядром Солнца — невероятно горячий и плотный объект размером с Землю, называемый белым карликом. Это и есть «труп» звезды. Он будет медленно остывать на протяжении триллионов лет, постепенно превращаясь в холодный, темный черный карлик. Выжившие планеты, включая нашу иссушенную Землю, продолжат вращаться вокруг этого тусклого останка в вечной тьме и холоде.

Таким образом, конец света для Земли будет не быстрым взрывом, а медленным и мучительным сжиганием. Хотя это знание может показаться пугающим, оно также подчеркивает, насколько мимолетен и ценен тот уникальный период, в который мы живем — эпоха стабильной и пригодной для жизни Земли.