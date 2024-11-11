По мнению аналитиков, усилия Китая по повышению рождаемости не способны устранить основные причины ее стремительного падения. Несмотря на то, что почти десять лет назад страна отказалась от жесткой политики под названием «одна семья — один ребенок», уровень рождаемости продолжает падать, и в прошлом году он достиг рекордно низкого уровня — 9,02 млн. человек.

Число регистраций браков в третьем квартале 2024 года также упало на 25%, что указывает на то, что общее число браков за год упадет до 6,4 млн. Это самый низкий показатель с 1979 года, согласно анализу официальных данных, опубликованных в этом месяце финансовой компанией Nomura.

По словам Лорена Джонстона, доцента Центра изучения Китая при Сиднейском университете, политика страны до сих пор была направлена не на стимулирование рождаемости, а на «поддержку семей и предоставление возможности тем, кто хочет завести второго или третьего ребенка, сделать это с большей легкостью и доступностью».

В прошлом месяце китайское правительство объявило о планах по предоставлению субсидий и налоговых льгот семьям с детьми в возрасте до 3 лет, а продолжительность декретного отпуска была увеличена с 98 до 158 дней. В прошлом году страна удвоила налоговые льготы по уходу за детьми до 2 тыс. юаней ( $280) в месяц.

Рождаемость в Китае резко пошла на спад с тех пор, как в 1980 году правительство провело по всей стране «политику одного ребенка». В июле Организация Объединенных Наций заявила, что Китай, вторая по численности населения страна в мире, к 2100 году, вероятно, потеряет более половины своего населения, что станет самым большим показателем в мире.

Последствия политики «одного ребенка» сохраняются и «в корне меняют представление молодых людей о семье», — говорит Гарри Мерфи Круз, экономист Moody’s Analytics. Он добавил, что замедление экономического роста также заставило «молодежь пересмотреть или отложить планы по созданию семьи».

По данным Всемирного банка, коэффициент рождаемости, определяемый как количество рождений на одну женщину, в Китае в 2022 году составил 1,2, что ниже 1,7 в США, которые выиграли от более открытой иммиграционной политики.

По словам Остина Шумахера из Института метрики и оценки здравоохранения Университета Вашингтона, ожидается, что доля Китая в мировом количестве новорожденных снизится с 8% в 2021 году примерно до 3% к 2100 году. «Текущие исследования различных мер по стимулированию рождаемости показали лишь скромный рост, которого, согласно нашим прогнозам, будет недостаточно, чтобы обратить вспять процесс сокращения численности населения», — сказал Шумахер.

Все более серьезным фактором для семей в Китае становится неопределенность в отношении расходов на воспитание ребенка. После десятилетий быстрого роста экономика Китая замедлилась, что вызвано кризисом в сфере недвижимости. Запрет на работу репетиторов, компаний, занимающихся играми, финансами и интернет-платформами, также отразился на найме в этих отраслях, которые когда-то были популярны среди недавних выпускников.

Уровень безработицы среди молодежи в Китае, то есть лиц в возрасте от 16 до 24 лет, не посещающих учебные заведения, в августе вырос до рекордно высокого уровня — 18,8%. В сентябре этот показатель снизился. «У людей нет уверенности в том, что они сами смогут свести концы с концами, не говоря уже о воспитании детей», — говорит Шиана Юэ, экономист из Oxford Economics.

Ученые отмечают связь между урбанизацией и снижением рождаемости. Согласно данным Всемирного банка, в 2023 году около 83% американцев живут в городах, в то время как в Китае этот показатель составляет 65%. Это больше, чем 19% в 1980 году, когда уровень урбанизации в США составлял 74%.

По словам экономистов Nomura, доля населения Китая в возрасте от 20 до 39 лет уже сократилась, что свидетельствует о сокращении числа будущих браков. Это, в свою очередь, приведет к снижению рождаемости в ближайшие несколько лет, если не произойдет «существенного изменения в стимулах для семейных пар», считают экономисты. Ожидается, что на ежегодной парламентской встрече в марте Пекин объявит о выделении до 500 млрд юаней ( $70 млрд) в год на стимулирование рождаемости.

По всей видимости, не существует должных стимулов, направленных на повышение рождаемости, а некоторые шаги правительства являются вторжением в частную жизнь граждан. Например, в этом году в интернете появилось несколько сообщений о том, что местные социальные работники в Китае звонят женщинам, спрашивая, не беременны ли они, и предлагают им принимать фолиевую кислоту.

Тяньчэнь Сюй, старший экономист Economic Intelligence Unit, отметил, что прежние меры по стимулированию рождаемости были «непоследовательными и неадекватными» и зависели от финансового состояния местных властей и их готовности уделять первоочередное внимание этим мерам. По его словам, чтобы переломить ситуацию с падением рождаемости, Китаю необходимо «сочетание сильных финансовых стимулов», особенно субсидий и льгот на покупку жилья.

За последнее десятилетие число сантимиллионеров выросло на 54% по всему миру и достигло более 29 тыс. человек, причем лидером стал Китай, говорится в последнем отчете компании New World Wealth и консультанта по инвестиционной миграции Henley&Partners. Сантимиллионеры — это люди со сверхвысоким уровнем благосостояния, чье состояние составляет $100 млн и более.