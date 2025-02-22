Месячный отказ от алкоголя может принести много пользы и эти преимущества проявляются довольно быстро в различных аспектах здоровья и благополучия. На биологическом уровне один месяц воздержания от алкоголя связан с уменьшением количества жира в печени, глюкозы и холестерина в крови. Это также может иметь ряд психологических преимуществ, как показало исследование, которое профессор психологии здоровья Ричард де Виссер проводил совместно с организацией Alcohol Change UK.

В исследовании приняли участие 4,2 тыс. взрослых человека, подписавшихся на участие в «Сухом январе». Участники были опрошены непосредственно перед началом акции, а последующие опросы проводились в первую неделю февраля. Одним из ключевых преимуществ акции стало улучшение сна. 56% заявили, что к концу месяца качество их сна улучшилось.

Хотя многие считают, что алкоголь способствует сну, на самом деле его употребление ухудшает качество сна и количество сновидений. Это может повлиять на память и концентрацию внимания, а также может усугубить апноэ сна.

Отказ от алкоголя, даже временный, может улучшить качество сна. Помимо этого, 52% опрошенных участников акции сообщили, что у них появилось больше энергии, а 50% отметили улучшение общего самочувствия. Кроме того, 63% отметили, что «Сухой январь» помог им сэкономить деньги.

В последующем исследовании почти 1,2 тыс. исследователи использовали проверенные анкеты для оценки психологического благополучия и самоэффективности (чувства способности справляться с трудностями). Оно показало значительное улучшение обоих показателей. В ходе него также выяснилось, что люди, принявшие участие в программе, в большей степени контролировали свое употребление алкоголя.

Эти преимущества наблюдались у всех участников, но были более заметны у тех, кто оставался «сухим» в течение всего месяца. Однако люди, которые не могут посвятить этому целый месяц, могут извлечь пользу из воздержания даже на более короткий срок.

Исследователи также провели параллельное исследование среди населения в целом, чтобы сравнить людей, участвовавших в программе, с теми, кто не пытался изменить свое отношение к алкоголю. Положительные изменения, произошедшие с теми, кто принял участие в «Сухом январе», не наблюдались в общей популяции. Это говорит о том, что они были результатом участия в программе, а не обусловлены сезонными колебаниями уровня алкоголя или самочувствия.

Около половины участников, возвращаются к прежнему уровню потребления алкоголя, но чувствуют, что стали лучше его контролировать. Примерно 40% решили внести более серьезные изменения в свою жизнь — либо пить меньше дней в неделю, либо пить меньше в те дни, когда они выпивают.

Если человек пытается провести «сухой» месяц, ему нужно постараться свести к минимуму возможности выпить. Например, можно отказаться от алкоголя дома. Или при встрече с друзьями в ресторане или баре, можно заранее спланировать, что пить. Также может помочь планирование того, как вежливо отказаться от предложенных напитков.

Если есть мысли о том, что будет трудно справиться с социальным давлением или ожиданиями выпить, стоит подумайте над тем, чтобы общаться в местах и в свободное от алкоголя. Человек может встречаться в кафе, а не в пабе или баре, или встречаться утром, а не вечером. Некоторым людям полезно работать в паре с другим человеком. Система приятельства может сработать, но не для всех.