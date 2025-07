В 1973 году две самки пауков-крестовиков отправились на орбиту, чтобы ответить на вопрос, смогут ли они плести паутину в условиях микрогравитации. Эксперимент не только стал первым в своем роде, но и дал ученым ключ к пониманию, как изменяются поведенческие и нейрофизиологические реакции живых организмов в космосе.

Паучиха Арабелла плетет паутину на космической станции Skylab в 1973 году. Изображение предоставлено: НАСА

Эксперимент с «арахнавтами» на борту Skylab

Пауки все еще плетут паутину в условиях микрогравитации? К счастью, мы знаем ответ благодаря двум паукообразным, Арабелле и Аните, которых запустили в космос в 1973 году.

Идея эксперимента с «арахнавтом» изначально принадлежала 17-летней старшекласснице из Массачусетса Джудит Майлз. Предположительно по совпадению, она предложила ее в 1972 году — в том же году, когда Дэвид Боуи выпустил альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Ее предложение было подано в рамках студенческой инициативы НАСА, которая позволяла школьникам предлагать эксперименты для космической станции Skylab — первой американской орбитальной станции, на которой прошли три миссии в период с мая 1973 по февраль 1974 года.

Как пауки оказались в космосе

НАСА идея Джудит понравилась, и ее проект отобрали для реализации на борту миссии Skylab-3, второй пилотируемой экспедиции станции. 28 июля 1973 года двух самок европейских пауков-крестовиков поместили в пластиковые контейнеры и отправили на орбиту. Арабеллу усадили в специальный резервуар и дали возможность плести паутину в непривычной для нее среде.

Паутина в невесомости

Согласно результатам, поначалу Арабелла испытывала трудности — ее первая сеть была едва заметной. Однако ко второму дню она адаптировалась и начала плести полноценные сети. Тогда в эксперимент включили и Аниту.

Хотя обитание в условиях микрогравитации поначалу дезориентировало пауков, вскоре они начали плести паутину так же эффективно, как и на Земле — хотя их шелк оказался тоньше обычного.

Почему это важно для науки

Цель эксперимента выходила далеко за рамки паучьей жизни: он должен был ответить на вопрос, как микрогравитация влияет на центральную нервную систему животных, включая человека.

«Геометрическая структура паутины паука-кругопряда позволяет судить о состоянии его центральной нервной системы», — поясняют в НАСА.

«Поскольку паук чувствует собственный вес, чтобы определить необходимую толщину паутины, и использует как ветер, так и силу тяжести для начала строительства, отсутствие гравитации в Skylab предоставило уникальный стимул для поведенческой реакции», — добавили специалисты.

Иными словами, наблюдение за тем, как паук плетет паутину, помогает понять, как наш мозг и двигательная система адаптируются к невесомости.

Судьба Арабеллы и Аниты

К сожалению, оба паука не пережили миссию. Арабелла и Анита погибли на борту космической станции, предположительно от обезвоживания. Тем не менее, они внесли неоценимый вклад в науку.

Пауки в космосе: продолжение

С 1970-х годов ученые неоднократно запускали пауков на орбиту, чтобы изучить их адаптацию к космосу. Совсем недавно исследователи из Базельского университета наблюдали за поведением пауков Trichonephila clavipes на борту Международной космической станции (МКС), фокусируясь на симметрии их сетей.

На Земле пауки обычно плетут асимметричные сети, с центром ближе к верху, чтобы при атаке быстро спуститься вниз. Но на МКС, в условиях микрогравитации, их сети стали гораздо более симметричными, с центром ближе к середине.

Несмотря на отсутствие эволюционного опыта взаимодействия с космосом, пауки поразительно быстро адаптировались к новым условиям.