Вопрос «Что было до Большого взрыва?» веками ставил в тупик не только философов, но и физиков. Стандартная модель гласит, что в момент «ноль» родилось все — время, пространство, материя. Но что, если это было не начало, а лишь очередной этап в бесконечном цикле? Новая теория, известная как «Большой отскок» (Big Bounce), набирает все большую популярность в научном сообществе, предлагая элегантный и интригующий ответ на эту фундаментальную загадку.

Олег Мороз/Unsplash

Эта гипотеза предполагает, что наша Вселенная циклична. До нашего Большого взрыва существовала предыдущая Вселенная, которая не сжималась в бесконечно малую и плотную точку (сингулярность), а достигла некоего минимального размера, а затем, словно мяч, «отскочила» и начала расширяться заново. Наш Большой взрыв — это и есть момент этого «отскока».

В основе этой теории лежат принципы петлевой квантовой гравитации — одного из направлений, пытающихся объединить общую теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику. Согласно этой теории, у самого пространства-времени есть минимальная, «атомарная» структура. Пространство нельзя сжать до бесконечности, существует предел. Когда предыдущая Вселенная сжималась под действием гравитации, она достигла этого предела, и квантовые эффекты заставили гравитацию смениться на отталкивание, что и вызвало новый «взрыв».

Что это означает? Во-первых, у нашей Вселенной могло быть бесконечное прошлое и будет бесконечное будущее, состоящее из циклов сжатия и расширения. Во-вторых, эта теория решает проблему сингулярности, которая является камнем преткновения в стандартной модели Большого взрыва, поскольку законы физики в точке с бесконечной плотностью просто перестают работать.

Одним из косвенных подтверждений этой гипотезы могут служить аномалии в реликтовом излучении — «эхе» Большого взрыва. Некоторые из этих аномалий, по мнению сторонников теории, могут быть «шрамами» или «синяками», оставшимися от предыдущего цикла Вселенной, которые пережили «отскок».

Конечно, «Большой отскок» — это пока лишь теория, требующая серьезных доказательств. Однако она дает изящный ответ на вопрос о «начале времен». Возможно, никакого «начала» и не было. А наша Вселенная — лишь одно из звеньев в бесконечной цепи космических перерождений, где каждый конец — это лишь новое начало.