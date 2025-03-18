Россияне, часто ездящие в командировки, прониклись идеей bleisure-поездок, выяснил онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса». Bleisure = business + pleasure, то есть деловые поездки, включающие в себя выходные дни, в которые сотрудники могут отдохнуть и изучить новый город. Оказалось, что наибольший рост спроса на такие командировки зафиксирован в Минеральные Воды и Гуанчжоу. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что в субботу или воскресенье из командировок по России возвращаются 26% бизнес-туристов. В прошлом году так делали 24% пользователей. Таким образом, за год этот показатель вырос на 8%.

Что касается заграничных командировок, в них, как и год назад, задерживаются на выходных 35% сотрудников.

Среди самых популярных для bleisure-командировкок городов лидирует Москва, где можно и совершить сделки, и посетить знаменитые выставки или спектакли. Доля столицы составляет 33,4% от всех корпоративных перелетов по России.

В других популярных городах на выходные стали задерживаться реже: в Иркутске этот показатель снизился на 15%, в Екатеринбурге — на 14%, во Владивостоке — на 13%, а в Казани — на 8%.

Кроме того, 4,8% бизнес-туристов предпочитают Екатеринбург, а 3,8% — Казань. Десятку лидеров замыкают Новосибирск (3,3%), Иркутск (2,9%), Минеральные Воды (2,2%), Владивосток (2,0%) и Калининград (1,7%).

За год наибольший рост интереса к bleisure-командировкам наблюдался в Минеральных Водах. Он составил 70%. Также увеличился спрос на такие города, как Новосибирск (+50%) и Калининград (+31%).

В других популярных городах на выходные стали задерживаться реже: в Иркутске этот показатель снизился на 15%, в Екатеринбурге — на 14%, во Владивостоке — на 13%, а в Казани — на 8%.

Среди зарубежных направлений для bleisure-поездок лидером стал Шанхай. Здесь доля бронирований авиабилетов с возвращением в субботу или воскресенье достигла 10,8%, что в два раза больше, чем годом ранее.

Доля Пекина выросла в два раза и достигла 4,7%, а интерес к Гуанчжоу увеличился втрое и составил 3,8%. В число лидеров также вошли Дубай (8%) и Стамбул (6,7%), однако, интерес к этим направлениям снизился на 13% и 38% соответственно.

Кроме того, в топ-10 городов, где сотрудники компаний предпочитают оставаться на выходные, вошли Минск (4,8%), Алматы (4,4%), Ереван (3,2%), Баку (2,8%) и Ташкент (2,7%).