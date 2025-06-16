Группа исследователей, работающих в Антарктиде, зафиксировала странные радиосигналы, исходящие из глубины ледяного покрова. Эти волны были получены во время эксперимента с использованием Антарктической импульсной переходной антенны (ANITA), финансируемого NASA проекта, который ищет высокоэнергетические частицы из космоса. Неожиданно оказалось, что сигналы приходят не из космоса, а из-подо льда. Ученые сомневаются, что это нейтрино.

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Эксперимент ANITA был разработан для изучения нейтрино с высокой энергией с помощью радиоприборов, поднятых в стратосферу на воздушном шаре. Антарктида выбрана из-за своей удаленности и минимального радиофона. Во время одной из миссий исследователи зафиксировали сигналы, поступающие с углом около 30 градусов ниже горизонта — как будто они исходили из-под ледяной поверхности. Это вызвало недоумение: такие волны должны были бы пройти через тысячи километров плотной скальной породы, которая, по расчетам, должна полностью их поглотить.

Нейтрино исключены

Стефани Виссел, астрофизик из Университета штата Пенсильвания и участница проекта ANITA, объяснила, что природа зафиксированных сигналов не соответствует ожидаемому поведению нейтрино. Эти частицы крайне слабо взаимодействуют с веществом и действительно способны проходить сквозь твердые материалы, но характеристики сигналов — углы и амплитуда — не соответствуют теоретическим моделям. Кроме того, исследователи сверили данные с результатами двух других экспериментов и не нашли подтверждений, что речь идет о нейтрино.

Неизвестные теории и открытые вопросы

После исключения нейтрино как источника сигнала, ученые рассматривают другие, более экзотические гипотезы. Некоторые предполагают связь с темной материей или с пока не изученными эффектами распространения радиоволн в ледяной среде. Однако ни одна из теорий пока не объясняет обнаруженное полностью. По словам Виссел, ни одно из альтернативных предположений не дало исчерпывающего ответа. Для прояснения природы явления потребуются новые данные и дополнительные исследования.

Загадка остается нерешенной

Оборудование ANITA, поднимавшееся на высоту около 40 километров, позволяет фиксировать слабые радиосигналы как из космоса, так и из нижних слоев атмосферы и самой Земли. Хотя изначально цель эксперимента была связана с наблюдением за частицами, приходящими извне, ANITA неожиданно выявила активность из глубин Антарктиды. Пока ученые продолжают анализировать данные и готовиться к следующим миссиям, источник загадочных радиоволн остается неизвестным.

Ранее подводный телескоп KM3NeT обнаружил нейтрино рекордной энергии — 220 ПэВ, что ознаменовало поворотный момент в астрофизике. Эта крошечная, но мощная частица, рожденная в результате самых экстремальных событий во Вселенной, дает новые подсказки о космических ускорителях. Хотя ее точное происхождение остается неизвестным, ученые полагают, что это может быть первое обнаруженное космогенное нейтрино.