Российский IT-сектор, который еще недавно казался локомотивом роста, сейчас переживает период болезненной перестройки. Согласно данным Rusprofile, количество банкротств IT-компаний за первые одиннадцать месяцев 2025 года выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом — процедуру начали 630 организаций. При этом доля ликвидированных игроков рынка увеличилась на 11%, пишут «Известия».

Freepik

Если копнуть глубже, статистика выглядит еще более выразительной: из компаний, зарегистрированных в 2022 году на волне массового ухода иностранных вендоров, к концу 2025-го продолжила деятельность лишь чуть более половины.

Почему так происходит?

Эксперты рисуют картину комплексного кризиса. После бурного роста в 2022−2024 годах, вызванного форсированным импортозамещением и всплеском спроса, рынок начал остывать. Крупный бизнес, главный заказчик, стал замораживать новые проекты и перераспределять бюджеты, предпочитая доводить до ума уже купленные решения или развивать собственные IT-компетенции.

Высокая ключевая ставка резко подняла стоимость кредитов, лишив многие стартапы кислорода для роста и рефинансирования долгов. Наиболее уязвимыми оказались сервисные компании, работающие по модели аутстаффа, — решение крупного заказчика сократить команду из 20−30 человек может моментально поставить подрядчика на грань выживания.

Есть и еще один важный фактор: рынок начал очищаться от «попутчиков». В разгар хайпа в реестр аккредитованных IT-компаний попало немало фирм, которые поспешно поменяли вид деятельности на IT-коды, чтобы получить щедрые льготы — от нулевого НДС до льготной ипотеки для сотрудников. С приближением 2026 года, когда пакет поддержки существенно сократится, такие структуры начали массово ликвидироваться.

Две реальности: разная статистика и общий тренд

Официальная точка зрения Минцифры несколько отличается от данных аналитиков. Ведомство заявило, что количество аккредитованных IT-компаний продолжает расти и сейчас составляет около 20 тыс.

Эксперты объясняют это расхождение разными методиками подсчета: аналитики Rusprofile фиксируют старт процедур банкротства по широкому кругу IT-ОКВЭД, а Минцифры ведет учет только по узкому реестру аккредитованных компаний. Однако обе стороны сходятся в одном — общее количество регистраций в секторе продолжает расти, что говорит о его динамичности.

По сути, рынок переживает болезненную, но естественную трансформацию. Закрываются случайные игроки и нежизнеспособные проекты, в то время как серьезные компании перестраиваются, дробят бизнес или выделяют продуктовые команды в отдельные юрлица для привлечения инвестиций.

Прогнозы на ближайшие годы осторожны: эксперты ожидают незначительных темпов роста на фоне оптимизации бюджетов заказчиков и сложностей с технологическим суверенитетом. Процесс стабилизации может затянуться до конца десятилетия, после чего, возможно, отрасль снова вернется к активному росту, но уже на более зрелой и здоровой основе.