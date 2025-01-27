Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Psychiatric Research&Clinical Practice, взрослые, страдающие социальной тревожностью и депрессией, как правило, меньше работают.

Исследователи проанализировали данные 250 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, у которых было диагностировано социальное тревожное расстройство. В течение 52-недельного периода они отслеживали, сколько часов работал каждый участник, и регистрировали симптомы тревожности и депрессии, чтобы проверить, может ли их психическое состояние предсказать количество отработанных часов.

По словам Натали Датилло, клинического психолога и преподавателя Гарвардской медицинской школы, плохое психическое здоровье негативно сказывается и на руководителях, и на сотрудниках. Депрессия и тревожность лечатся по-разному, но обе они приводят к изоляции.

Датилло утверждает, что работа оказывает защитное воздействие на психическое здоровье человека. По ее мнению, в целом трудовая деятельность положительно влияет на людей с точки зрения ментального благополучия. Благодаря работе жизнь становится более структурированной, человек получает возможность общаться и взаимодействовать с окружающими, а также обеспечивать себя финансово.

Человеку, страдающему тревожностью, может быть трудно ходить на работу, выступать с докладами и общаться с коллегами.

«В большинстве случаев мы можем собраться, сделать это и чувствовать себя после этого лучше, — говорит Датилло. — При этом люди, страдающие тревожным расстройством, не чувствуют себя лучше. Они проводят остаток дня в раздумьях, размышлениях или навязчивых идеях о том, как они справились, что думают другие люди».

Когда люди в депрессии, у них может включиться жесткая самокритика. Это заставляет их уйти пораньше, взять больничный и еще больше самоизолироваться. Однако, чем больше такие люди избегают работы, тем сильнее могут стать их симптомы тревожности и депрессии.

По словам психолога, чем больше человек избегает работы и общения, тем меньше вероятность того, что он испытает те вещи, которые помогают чувствовать себя лучше. Она отмечает, что заботясь о психическом здоровье своих сотрудников, компании на самом деле могут улучшить свои финансовые показатели.

Балансирование между такими обязанностями, как работа и забота о семье, часто приводит к тому, что собственное здоровье и самочувствие отходят на второй план. Кейси Таллент, психолог из Центра настроения и тревоги Pathlight, советует добавлять «5 дней здоровья» ежемесячно в свой календарь.