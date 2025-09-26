Американское агентство по кибербезопасности (CISA) выпустило экстренную директиву: федеральным ведомствам следует в кратчайшие сроки проверить устройства Cisco, установленные в их сетях, на предмет вторжений и обновить ПО. Причиной этого стала хакерская атака на брандмауэр-устройства Cisco в американских госструктурах, которая стала возможной через неизвестную пока уязвимость.

Photo by Kvistholt Photography on Unsplash

Целью атаки оказались устройства серии Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 5500-X, которые используются как фаерволы на границе сети (edge). Эти устройства призваны защищать корпоративные и государственные сети от внешних угроз.

Уязвимость, через которую действовали хакеры, была ранее неизвестной. Злоумышленники смогли внедрить вредоносный код, контролировать трафик и оставаться на устройствах даже после перезагрузки или обновления.

Reuters отмечает, что активность может быть связана с компанией под кодовым именем ArcaneDoor, ранее замеченной в кибершпионаже. Исследователи из Censys связывают эту активность с Китаем, хотя Пекин отрицает причастность.

Американские власти не раскрывают детали того, сколько устройств уже взломано, какое конкретно ведомство пострадало и какие данные могли быть похищены. Однако публично призывают организации в США и за рубежом: срочно проверить свои Cisco-устройства, установить обновления безопасности, чтобы сократить риск дальнейших взломов.

Если файервол скомпрометирован, хакер может действовать внутри системы, видеть, изменять или перенаправлять трафик сети, а также внедрять другие вредоносные инструменты.

Всем, кто работает с сетевой инфраструктурой, стоит проверить наличие устройства Cisco ASA или похожих моделей с удаленным доступом, обновить ПО на аппаратах, проверить движение сетевого трафика и убедиться в наличии экстренного плана реагирования на случай, если бнаружится компрометация.