Компания Clone Robotics продемонстрировала свой новый проект — робота-гуманоида Clone Alpha, имеющего скелетно-мышечный аппарат, способный имитировать движения человеческого тела. Это первый в мире робот, обладающий столь высокой степенью подвижности и адаптивности, что делает его перспективным помощником в быту.

Компания Clone Robotics официально представила Clone Alpha и начала принимать предварительные заказы на производство первых образцов еще в конце 2024 года. Благодаря системе органов, имитирующей строение человеческого тела эта новинка значительно выделяется на конкурентном рынке гуманоидной робототехники.

Clone Alpha отличает его биомиметическая архитектура. Вместо использования традиционных робототехнических компонентов, Clone разработал синтетические версии внутренних органов человека.

Робот оснащен искусственными мышцами, называемыми миофибрами, которые сокращаются благодаря давлению воды, полимерным скелетом, состоящим из 206 «костей» и гидравлической «сосудистой системой», работающей от компактного 500-ваттного насоса.

Clone Robotics утверждает, что искусственные мышцы робота могут сокращаться на 30% менее чем за 50 миллисекунд, создавая при этом килограмм силы всего из трех граммов материала.

Скелет робота копирует анатомию человека, а суставы с искусственными связками способны свободно вращаться. Только верхняя часть тела содержит 164 точки артикуляции, с 26 степенями свободы в каждой комбинации руки, запястья и локтя.

Вместо жестких приводов и двигателей, в компании сделали ставку на мягкие, работающие на гидравлике искусственные мышцы, которые позволяют роботу двигаться как человек.

Разработчики обучают робота на модели Telekinesis, что позволяет ему адаптироваться к среде, совершенствовать свои навыки и запоминать сценарии действий. Эксперты заявляют, что Clone Alpha — это не просто механический ассистент, а интеллектуальная система, способная подстраиваться под повседневные потребности владельца.

Всего компания выпустит ограниченную серию из 279 единиц, что делает этот роботизированный проект по-настоящему эксклюзивным.

Clone Alpha разработан с целью автоматизации рутинных задач, взаимодействия с владельцем и управления умными устройствами в доме. Среди его ключевых возможностей:

запоминание расположения вещей после уборки и воспроизведение сценария их расстановки;

диалоговое общение, беседы и узнавание людей;

рукопожатие и социальное взаимодействие;

управление системой «умный дом»;

сервировка обеденного стола;

контроль работы бытовой техники;

помощь в перемещении предметов и мебели;

поиск вещей по запросу;

автономное питание;

постоянное обучение.

Эксперты считают, что Clone Alpha — это новый этап в развитии домашней робототехники, который меняет представления о возможностях автоматизированных помощников.

Запуск первой партии станет важной вехой в развитии бытовой робототехники, и если проект окажется успешным, можно ожидать его дальнейшего масштабирования.

Напомним, что исследователи из Северо-Западного университета и Технологического института Джорджии разработали высокопроизводительный органический электрохимический нейрон и полноценную систему восприятия. Этот эксперимент может привести к созданию интеллектуальных роботов и более эффективных систем.