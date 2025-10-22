Coca-Cola начала ограниченный выпуск напитка на основе американского тростникового сахара, но столкнулась с дефицитом сырья и производственных мощностей. Об этом заявил финансовый директор компании Джон Мерфи в интервью Bloomberg News во вторник. Инициатива была поддержана президентом Дональдом Трампом, который ранее призвал производителя перейти на отечественное сырье.

По словам Мерфи, производство тростникового сахара в США покрывает лишь около 30% потребностей страны — остальное приходится на сахарную свеклу и импорт из Мексики и других стран, согласно данным Министерства сельского хозяйства.

Coca-Cola традиционно подслащивает свой флагманский продукт кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, поскольку он дешевле тростникового сахара. Однако версия напитка из Мексики на тростниковом сахаре уже завоевала популярность у американских потребителей.

Второе препятствие — нехватка мощностей для розлива в стеклянные бутылки. Технология производства в стекле отличается от производств в банках, что требует наращивания отдельных линий.

Компания планирует поэтапный запуск — сначала в нескольких магазинах отдельных рынков, с расширением масштабов к 2026 году.