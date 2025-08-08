Компания Microsoft объявила об интеграции новейшей модели GPT-5 от OpenAI во всю линейку своих продуктов Copilot. Теперь пользователи продуктов компании на ОС Windows, MacOS и мобильных устройствах получат доступ к самой мощной технологии. GPT-5 будет доступен бесплатно в «умном режиме» в веб- и мобильных приложениях Copilot.

Для корпоративных клиентов с лицензией Microsoft 365 Copilot новая модель откроет доступ к выполнению более сложных задач. Разработчики также получат доступ к GPT-5 через GitHub Copilot, Visual Studio Code и облачную платформу Azure AI Foundry. Это позволит создавать более мощные и интеллектуальные приложения, используя передовые ИИ-алгоритмы.

Скорость внедрения GPT-5 поражает и демонстрирует огромный спрос на технологию. Компания JetBrains уже интегрировала модель в свои среды разработки (IDE), что привело к улучшению качества генерации кода в 1,5–2 раза. ИИ-редактор кода Cursor использует GPT-5 для решения сложных задач, таких как исправление багов и оптимизация, часто генерируя готовый код без ошибок с первой попытки.

Волна внедрений охватила и другие секторы. Платформа для совместной работы Notion использует GPT-5 для улучшения генерации документов. GitLab сообщает об уменьшении количества вызовов инструментов за счет того, что нейросети чаще удается выполнить задачу с первого раза. По данным GitHub, новая модель оказалась лучше предшественников в обработке больших кодовых баз. Даже компании за пределами IT, такие как Uber и фармацевтический гигант Amgen, уже тестируют GPT-5 для улучшения своих сервисов и научных исследований.

Для бизнеса это означает начало новой эры «программного обеспечения по запросу». GPT-5 настолько мощный, что позволяет быстро создавать сложные приложения и компоненты с минимальными усилиями. Быстрая интеграция ведущими компаниями создает новый стандарт в индустрии и заставляет всех остальных игроков ускорять внедрение ИИ, чтобы не остаться позади.