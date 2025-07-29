Исследовательская команда НАСА сообщила о находке на Марсе молекул, которые могут быть фрагментами жирных кислот — ключевых компонентов, связанных с возникновением жизни. Эти органические соединения были зафиксированы марсоходом Curiosity при повторном анализе образца породы «Камберленд», взятого в кратере Гейл.

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С помощью встроенной лаборатории SAM (Sample Analysis at Mars), ученые смогли идентифицировать три молекулы: декан, ундекан и додекан. Они содержат от 10 до 12 атомов углерода и, как предполагается, представляют собой остатки жирных кислот — веществ, жизненно важных для формирования клеточных мембран на Земле. Как поясняет команда, жирные кислоты могут формироваться как биологическим путем, так и в результате геохимических реакций, таких как взаимодействие воды с минералами в гидротермальных источниках.

Несмотря на то, что происхождение найденных молекул пока не установлено, их наличие само по себе представляет большой научный интерес. «Наше исследование демонстрирует, что даже сегодня, анализируя образцы с Марса, мы способны обнаружить химические следы возможной прошлой жизни, если она когда-либо существовала на этой планете», — говорит Каролин Фрейсине, ведущий автор исследования и сотрудница Французского национального центра научных исследований.

Органика в древнем озере

Марсоход пробурил породу в области «Залив Йеллоунайф» еще в 2013 году. Геологи считают, что это место — бывшее дно озера, существовавшего миллионы лет назад. Там уже ранее находили глинистые минералы, нитраты и даже метан — все эти вещества играют ключевую роль в биологических процессах на Земле.

«Мы располагаем доказательствами существования жидкой воды в кратере Гейл на протяжении миллионов лет, а может, и значительно дольше», — отмечает Дэниел Глэйвин из Центра космических полетов Годдарда НАСА.

Это делает кратер одним из главных кандидатов на роль марсианской «колыбели жизни».

Длинноцепочечные органические молекулы декан, ундекан и додекан. Фото: НАСА/Дэн Галлахер

Тепловой анализ и возможные биосигнатуры

Новые молекулы были обнаружены в ходе эксперимента, направленного на выявление аминокислот. Хотя они найдены не были, нагрев образца в печи SAM выявил органические фрагменты, включая декан, ундекан и додекан. Ученые предполагают, что эти молекулы могли появиться в результате распада жирных кислот — таких, как ундекановая, додекановая и тридекановая.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, команда провела эксперимент в лаборатории на Земле: ундекановую кислоту нагрели в присутствии марсианоподобной глины, что привело к образованию декана. Таким образом, появилась цепочка доказательств, связывающая найденные на Марсе молекулы с более крупными предшественниками.

Интересно, что в естественных небиологических условиях, как правило, формируются жирные кислоты с менее чем 12 атомами углерода. Обнаружение более длинных цепочек на Марсе может указывать на необычное происхождение молекул, возможно, связанное с биологическими процессами.

Марсоход Curiosity пробурил скалу «Камберленд» и собрал порошкообразный образец материала из недр скалы. Источник: НАСА/JPL-Caltech/MSSS

Хотя SAM не способен фиксировать более длинные жирные кислоты, сам факт обнаружения их фрагментов открывает путь к следующему этапу миссий НАСА — доставке образцов с поверхности Марса на Землю.

«Мы готовы сделать следующий важный шаг и привезти образцы с Марса в наши лаборатории, чтобы решить спор о существовании жизни на Красной планете», — говорит Дэниел Глэйвин.

Это открытие укрепляет уверенность в том, что органические молекулы могут сохраняться на Марсе миллионы лет, несмотря на экстремальную радиацию и окислительные процессы. Если жизнь действительно существовала на Марсе, именно такие молекулы могут стать ее немыми свидетелями — биосигнатурами, зафиксированными в древних породах планеты.