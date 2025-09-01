С 1 сентября в России вступил в силу закон, который запрещает использовать дачные участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) для бизнеса. Теперь землю с назначением «садоводство» или «огородничество» можно применять только для личных нужд, а любые коммерческие проекты на таких территориях считаются нарушением, пишет «Коммерсантъ».

Zoe Richardson, Unsplash

Под запрет попали хостелы, мини-отели, склады, мастерские, автосервисы, магазины, питомники, фермы, теплицы, а также платные бани, сауны, спортзалы, кафе и парикмахерские. Кроме того, нельзя нанимать работников для сбора урожая или оказывать платные услуги на даче.

Юристы отмечают, что предпринимательская деятельность в СНТ была запрещена и раньше, так как земельный кодекс обязывает использовать участки строго по целевому назначению. Однако новые поправки уточнили формулировки и усилили меры контроля.

Теперь за нецелевое использование земли физическим лицам грозит штраф от 10 тыс. руб. или 0,5–1% от кадастровой стоимости участка. Для юридических лиц санкции значительно выше — от 100 тыс. руб. и до 2% кадастровой стоимости.

При этом дачникам по-прежнему разрешено выращивать овощи и фрукты для личного пользования, а также держать домашних животных. Излишки урожая можно реализовывать на рынках и ярмарках, но только при соблюдении ряда условий — без привлечения наемных работников и при наличии справки от СНТ или местной администрации.