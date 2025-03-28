Daimler Truck и ARX Robotics подписали соглашение о намерениях по формированию стратегического партнерства, направленного на расширение цифровых возможностей военных транспортных средств. Сотрудничество призвано привести к интеграции робототехники и искусственного интеллекта в линейку Mercedes-Benz Special Trucks, включая модели Unimog и Zetros.

Партнерство позволит интегрировать операционную систему Mithra OS от ARX Robotics в оборонные платформы Daimler для обеспечения сетевых, телеуправляемых и автономных операций. Целью является повышение эффективности и оперативности в полевых условиях.

Руководитель отдела продаж в сфере обороны в Mercedes-Benz Special Trucks Дэниел Циттель заявил, что в настоящее время компания инвестирует и развивается в оборонном секторе, чтобы еще лучше удовлетворять потребности клиентов и предлагать специализированные решения для военных задач.

Центральный сетевой блок ARX Robotics, ARX Core, будет встроен в транспортные средства, что в свою очередь позволит интегрировать датчики, камеры и системы связи. Решение сможет поддерживать такие ключевые функции, как обнаружение объектов, быстрая передача данных, автономная навигация и дистанционно управляемые операции, например, разминирование.

Соучредитель и генеральный директор ARX Robotics Марк Витфельд подчеркнул, что будущее сухопутных войск определяется программным обеспечением. «Решения от ARX Robotics, реализованные во внедорожниках Mercedes-Benz Special Trucks, могут обеспечить значительно большую эффективность в секторе оборонных транспортных средств», — считает Витфельд.

Первоначальная реализация начнется с прототипов транспортных средств Zetros, которые будут испытаны в различных сценариях после технической интеграции. Позже последуют Unimog и, возможно, другие платформы, которые будут создаваться на базе тех же технологий.

Помимо прочего, компании, наряду с разработкой новых транспортных средств, намерены модернизировать существующие автопарки. Эта стратегия призвана оптимизировать имеющиеся ресурсы.