Китайские технологические гиганты Tencent и Alibaba обсуждают участие в раунде финансирования стартапа DeepSeek. Переговоры ведутся при оценке компании свыше $20 млрд — это вдвое выше $10 млрд, фигурировавших в более ранних сообщениях о поиске инвесторов.

По данным источников, интерес к раунду оказался высоким: переговоры привлекли значительно больше участников, чем ожидалось.

DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду High-Flyer Capital Management и до недавнего времени развивалась исключительно на собственные средства. Нынешний раунд — первая в истории компании попытка привлечь внешнее финансирование.

Сам по себе этот факт показателен: DeepSeek успела стать одним из самых обсуждаемых ИИ-стартапов в мире, не прибегая к венчурному капиталу и минуя традиционные раунды финансирования, ставшие нормой для западных конкурентов.

Интерес Tencent и Alibaba к сделке выглядит логичным сразу по нескольким причинам. Оба холдинга активно развивают собственные ИИ-направления и конкурируют друг с другом за лидерство на китайском рынке. Инвестиция в DeepSeek — это одновременно финансовая ставка на одну из самых перспективных ИИ-компаний страны и стратегический шаг: доступ к технологиям и командам, уже доказавшим способность создавать модели мирового уровня.

Сам факт привлечения капитала отражает ключевую реальность рынка: разработка и эксплуатация передовых моделей требуют колоссальных вложений в инфраструктуру. Обучение больших языковых моделей, создание «рассуждающих» систем и агентных ботов — все это упирается в дорогостоящие вычислительные кластеры, которые сложно финансировать без внешнего капитала даже при сильной команде и работающих продуктах.

Переговоры пока не завершены, и итоговые параметры сделки — как оценка, так и объем привлекаемых средств — могут существенно измениться. Alibaba, Tencent и сам DeepSeek от официальных комментариев воздержались. Тем не менее сам факт таких переговоров сигнализирует о переходе DeepSeek на новый этап развития — от закрытого проекта хедж-фонда к полноценному технологическому бизнесу с внешними акционерами.

Для глобального ИИ-рынка эта сделка интересна еще и геополитическим контекстом. DeepSeek на Западе воспринимается как символ способности китайских разработчиков создавать конкурентоспособные модели в условиях санкционных ограничений на поставки передовых чипов. Инвестиция со стороны Tencent и Alibaba укрепит позиции компании и, вероятно, ускорит ее развитие — что неизбежно усилит конкуренцию с OpenAI, Anthropic и Google на глобальном уровне.

