Миноритарии Соликамского магниевого завода (СМЗ), вернувшие акции через суд после национализации, столкнулись с выбором: продать бумаги государству или ждать нового IPO, которое может не состояться. Об этом пишет Abn.Agency.

Фото: Соликамский магниевый завод / Сайт

СМЗ был частично национализирован в начале 2022 года по требованию Генеральной прокуратуры России. В собственность государства были обращены только акции мажоритарных акционеров: Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. Однако в 2024 году Генпрокуратура потребовала национализации и долю частных инвесторов (около 10% акционерного капитала). Суд также встал на сторону прокуратуры.

В начале 2025 года надземное ведомство оценило компенсацию для добросовестных владельцев в 9,6 тыс. рублей за акцию, однако в мае 17-й апелляционный суд частично отменил изъятие акций у 32 физлиц из более чем 2,3 тыс. миноритариев.

По словам члена комиссии по цифровым финансовым активам ТПП и РСПП России Александра Вайса, у этих инвесторов три варианта: сохранить акции, найти покупателя вне биржи или предложить оферту Росимуществу, получившему актив.

«Государство выкупает по оценке независимого оценщика — обычно это DCF с учетом отраслевых мультипликаторов. Возможен сквиз-аут (механизм принудительного выкупа бумаг мажоритарным акционером. — „Инк.“), если доля государства превысит 95 %. Пока дивидендов нет, торгов тоже, а ликвидность — только через оферту. Держать бумаги логично, если вы верите в будущее IPO или реструктуризацию. Но большинству частных инвесторов разумнее принять оферту — это быстрее и избавит от лишней бюрократии», — отмечает эксперт.

Управляющий партнер LEGAL to BUSINESS Светлана Гузь отметила, что миноритарии, оспорившие национализацию, не гарантированно получат компенсацию в 9,6 тыс. рублей за акцию. «Рыночную цену акций придется определять путем переговоров между продавцом и покупателем. В качестве ориентира может быть использован размер компенсации из расчета 9,6 тыс. руб. за 1 акцию, предложенную государством инвесторам, чьи акции все-таки изъяли в пользу государства. Кроме того, может быть использована последняя рыночная цена на бирже до заморозки торгов (≈ 7,4 тыс. руб. за 1 акцию)», — пояснила Гузь.

Она добавила, что «с учетом сложившейся ситуации сомнительно, что при выкупе акций будет использована исключительно рыночная стоимость», и рекомендовала миноритариям объединяться для коллективных переговоров, чтобы добиться лучших условий.

В то же время, по мнению эксперта, сохранение акций может быть оправданным, так как «Росатом», который управляет предприятием, планирует развивать производство, что потенциально увеличит капитализацию СМЗ.