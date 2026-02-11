Сводный индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России на основе опросов предприятий, в феврале 2026 года упал до 0,2 пункта. Это самое низкое значение показателя за последние четыре года, следует из свежего мониторинга регулятора.

Sean Pollock/Unsplash

Падение оказалось резким — еще в январе индикатор находился на уровне 1,5 пункта. Ухудшение произошло прежде всего за счет того, как бизнес оценивает текущие условия для работы. Этот компонент снизился с минус 4,2 до минус 7,8 пункта. При этом взгляд предпринимателей на ближайшие три месяца слегка улучшился, но незначительно.

Главная причина пессимизма — падение спроса. В феврале баланс оценок спроса рухнул до минус 9,1 пункта после минус 3,2 месяцем ранее. Компании фиксируют, что клиенты стали реже покупать их товары и услуги.

Отдельный всплеск произошел в оценках роста цен. На фоне недавнего повышения НДС соответствующий индикатор подскочил вдвое — с 13,1 до 25 пунктов. Впрочем, инфляционные ожидания бизнеса на следующие три месяца, напротив, снизились с 30 до 20,8 пункта, опустившись ниже декабрьского уровня.

По данным Росстата, годовая инфляция по состоянию на 4 февраля достигла 6,45%, прибавив почти 1 процентный пункт с начала года. В Банке России ранее отмечали, что эффект от увеличения НДС будет временным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.