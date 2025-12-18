Уходящий год четко обозначил фаворитов и аутсайдеров в мире российского предпринимательства. Согласно свежему исследованию аналитиков Точка Банка, настоящими локомотивами роста стали два сектора, которые касаются каждого: туризм и медицина. Доходы турагентств и клиник, особенно стоматологических, уверенно показывают одни из самых высоких темпов прироста. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

В то время как одни направления расцветали, другие — переживали заметный спад. В антирейтинг по динамике доходов попали пассажирские перевозки и торговля автомобилями. В этих сферах медианный месячный оборот снизился почти на треть, причем особенно сильно, на 37%, «просели» услуги такси.

Общая картина предпринимательства в 2025 году выглядит динамично: в России было зарегистрировано 874 тыс. новых бизнесов. Подавляющее большинство, 84%, начали свой путь в качестве индивидуальных предпринимателей.

Среди новичков явный тренд — уход в сферу услуг для бизнеса. Регистрации в этой нише выросли почти вдвое за два года. Аналитики связывают это с растущим спросом компаний на аутсорсинг, когда непрофильные задачи передаются внешним специалистам.

Не все начинания оказались успешными. За год около 69 тыс. новичков решили закрыть свое дело. Однако важно отметить, что почти 90% из них сделали это добровольно, а не из-за банкротства. И что особенно вдохновляет — многие не опустили руки.

Почти 3 тыс. предпринимателей, закрывших один бизнес, уже начали новый. Большинство из них остались верны своей отрасли, а каждый шестой переключился на перспективную интернет-торговлю.

Также в отчете отмечается новый для 2025 года фактор закрытия компаний — закон о противодействии отмыванию доходов. Если в прошлом году по этой причине было ликвидировано лишь две фирмы, то за уходящий год — уже 23 тыс., что говорит об усилении контроля за чистотой бизнеса.