Госдума приняла закон, ограничивающий число штрафов за отсутствие полиса ОСАГО одним в день. Ранее статья 12.37 КоАП позволяла выписывать неограниченное количество постановлений, если нарушение фиксировали разные камеры.



Согласно новым нормам, водитель не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи выявления нарушения в течение 24 часов после первого. Штраф в 800 рублей, предусмотренный за отсутствие страховки, будут выписывать ежедневно до тех пор, пока полис не будет оформлен.

В пояснительной записке разработчики указали, что поправки необходимы для запуска системы автоматической проверки ОСАГО через дорожные камеры. Действующая редакция КоАП создавала препятствия для такого механизма, допуская многократные штрафы в течение суток.

Особую актуальность контроль приобрел после 1 марта 2025 года, когда полис ОСАГО исключили из пакета документов при регистрации автомобиля. В правительстве закон поддержали, отметив, что он обеспечивает баланс частных и публичных интересов.

Запустить систему планируют с 1 сентября 2026 года — этого времени достаточно для доработки программного обеспечения «Паутина», объединяющего данные со всех камер фиксации нарушений в России.

