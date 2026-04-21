Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий создать игорную зону в Республике Алтай. Инициатором выступило правительство. После вступления документа в силу регион сможет стать шестой территорией, где легально допускается размещение казино и сопутствующей инфраструктуры.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Республика Алтай обладает сопоставимым с действующими игорными регионами туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что новый проект увеличит поток туристов, создаст рабочие места и принесет дополнительные доходы бюджету.

Сейчас в стране предусмотрена работа пяти игорных зон: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. Фактически же работают четыре крупных центра — «Красная Поляна» в Сочи, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» во Владивостоке и «Янтарная» в Калининградской области. Крымская зона полноценно не запущена.

Часть объектов действует более десяти лет. «Сибирская монета» начала работу после реформы 2009 года. «Приморье» создано в 2009 году, но первое казино заработало там в октябре 2015 года. «Красная Поляна» учреждена 10 августа 2016 года, первое казино открылось 5 января 2017 года.

Большинство этих проектов появились после реформы игорного рынка. С 2009 года казино в России запретили почти повсеместно, оставив их только в специальных зонах. Причиной стало резкое расширение рынка в 2000-х: казино и залы автоматов массово открывались в городах и жилых районах, а государство стремилось усилить контроль за денежными потоками, сократить нелегальный сектор и убрать азартный бизнес из повседневной городской среды.

Ограничительная модель также позволила превратить казино в туристический продукт. Вместо тысяч разрозненных заведений власти сделали ставку на несколько точек притяжения, куда посетители приезжают вместе с расходами на отели, рестораны и транспорт. Поэтому новые зоны обычно открывают в курортных или перспективных туристических регионах.

Отрасль сохраняет высокий оборот. По итогам 2024 года совокупная выручка операторов казино в России выросла на 11,1% и достигла 27,1 млрд руб. Крупнейшую долю рынка — 43,21% — заняла компания «Домейн», управляющая игорной зоной «Красная Поляна».

В 2025 году четыре действующие игорные зоны приняли 1 738 791 гостя против 1 681 159 годом ранее. «Красная Поляна» приняла 903 894 гостей, «Приморье» — 383 167, казино Sobranie в «Янтарной» — 282 792, «Сибирская монета» — 168 838 человек. Совокупные налоговые поступления превысили 2,6 млрд руб.

