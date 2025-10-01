Бизнесмен Олег Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в $4,1 млрд, опубликовал в своем телеграм-канале известную картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге», проведя параллель между изображенными на полотне героями и современными российскими предпринимателями.

olegderipaska / Telegram

Дерипаска объяснил, что именно так выглядит отечественный предприниматель, который ведет дело в России.

Бизнесмен дал собственную трактовку символам на полотне Репина. Судно, которое тянут бурлаки, он охарактеризовал как банковскую систему страны, назвав ее «непотопляемой ладьей».

Миллиардер также допустил, что курс доллара поднимется до 200 руб.

Ранее предприниматель неоднократно высказывался о сложностях, с которыми сталкиваются компании при работе на российском рынке. Так, на ПМЭФ-2025 в июне Дерипаска иронично советовал бизнесу класть деньги на депозит как способ выживания в текущих условиях. Он также выражал мнение, что без роста внутренних или внешних инвестиций, либо доступных кредитов нельзя повысить производительность труда в России.

Бизнесмен раскритиковал проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, назвав его «волшебным». «Мне кажется, что эту лошадку уже порядком заездили и пришпорить ее не удастся. Нужны инвестиции, как указывал президент. Их доля должна составлять значительную часть от внутреннего валового продукта страны — не меньше 35−40%», — написал он.