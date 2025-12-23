Долгая и публичная семейная драма в стиле сериала «Наследники» вокруг одной из крупнейших медиагрупп Польши получила развязку в Лихтенштейне. Местный суд обязал миллиардера Зыгмунта Солоржа передать контроль над своей бизнес-империей трем детям, окончательно прекратив его попытки заблокировать наследование.

Речь идет о медиа- и телекоммуникационном холдинге, в который входит Cyfrowy Polsat — один из крупнейших телевизионных игроков страны. Решение суда стало финалом конфликта, который в течение года сотрясал семейный бизнес и не сходил с первых полос деловой прессы.

Суд признал, что еще в августе 2024 года Солорж «действительно и юридически корректно», по собственной воле передал учредительские права своим детям. Апелляция миллиардера на майское решение была отклонена, а вердикт признан окончательным и обязательным.

В центре конфликта — два семейных фонда, зарегистрированных в Лихтенштейне. Именно через них контролируется бизнес-сеть Солоржа, охватывающая медиа, телекоммуникации и энергетику. Эту империю предприниматель выстраивал с начала 1990-х годов практически с нуля. По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние Солоржа составляет около $2,3 млрд.

Как заявили дети бизнесмена — Александра Зак, Тобиас Солорж и Петр Зак, — процесс наследства был запущен много лет назад и формально завершен в августе 2024 года.

«Активное владение и надзор остаются в руках семьи — в наших руках», — подчеркнули деятельные наследники, добавив, что намерены сосредоточиться на росте стоимости бизнеса для акционеров.

Начало конца на семейном ужине

Истоки конфликта — в семейной встрече, состоявшейся в прошлом году. Тогда Солорж обсуждал с детьми передачу правления в связи с ухудшением здоровья бизнесмена (эти разговоры велись давно, а наследование считалось запланированным фактом). Изначально Солорж согласился на передачу фондов, но позже попытался отменить решение, заявив, что был введен в заблуждение собственными детьми, жаждущими занять его место.

Юридическая борьба быстро вышла за рамки семейного спора. Солорж пытался оспорить ситуацию и за пределами Европы. Ранее он подал иск в федеральный суд США, рассчитывая вернуть контроль над состоянием. В начале декабря миллиардер находился в Вашингтоне, где, по словам его представителя, встречался с «высокопоставленными американскими чиновниками» для обсуждения проектов в сфере космических исследований. Конфликт дошел до такой степени публичности, что привлек внимание Дональда Трампа — младшего.

Юристы миллиардера заявляют, что он «принципиально не согласен» с решением суда и не готов сдаться. В самой Cyfrowy Polsat, напротив, рассчитывают, что судебная эпопея завершена. В компании заявили, что прекращение семейных дрязг позволит сосредоточиться на реализации стратегии. Теперь внимание инвесторов приковано к тому, как именно дети Солоржа будут управлять медиабизнесом и связанными с ним активами после юридической войны с собственным отцом.