С 1990 года избыточный вес и ожирение у детей почти удвоились, затронув все континенты. Эпидемии способствуют рост потребления сверхпереработанных продуктов, малоподвижный образ жизни и целенаправленная реклама, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем — гипертонии и диабету. По распространенности лидируют США. Это беспокоит исследователей.

В Южной Европе, включая Грецию, Италию и Испанию, от 10% до 15% детей страдают ожирением. В странах Восточной Европы этот показатель несколько ниже, но быстро растет и вскоре может сравняться с Южной Европой.

В Азии почти половина всех детей младше пяти лет с избыточным весом, а в Африке — 25% таких детей. В Латинской Америке около 20% детей в возрасте до 20 лет имеют избыточный вес. Многие развивающиеся страны сталкиваются с двойной проблемой — избыточным весом/ожирением и недоеданием среди своих детей.

Пагубные последствия этой эпидемии уже очевидны: детская гипертония, диабет 2-го типа и др. Исследователи из Медицинского колледжа Шмидта при Атлантическом университете Флориды и их коллеги бьют тревогу и комментируют проблемы и возможные решения в журнале «Здоровье матери и ребенка».

«Детский избыточный вес и ожирение достигли эпидемического уровня в США и становятся пандемией во всем мире. Эти состояния приводят к повышению артериального давления, диабету 2-го типа и липидным нарушениям, которые способствуют развитию метаболического синдрома», — говорит Чарльз Х. Хеннекенс, доктор медицины.

По его словам, у взрослых эти проблемы значительно повышают риск сердечных приступов, инсультов, заболеваний печени, обструктивного апноэ во сне, артрита и некоторых видов рака, многие из которых в настоящее время возникают в более молодом возрасте.

«Благодаря скоординированным усилиям в области клинической медицины и общественного здравоохранения мы сможем преодолеть эти тревожные тенденции и добиться более здорового будущего для детей и семей во всем мире», — добавил он.

В своем комментарии авторы сообщают о ведущих причинах данной эпидемии, включая высокий индекс массы тела (ИМТ), который повышает риск возникновения многих серьезных проблем со здоровьем.

В США дошкольник считается имеющим избыточный вес, если его ИМТ превышает 85-й процентиль. Исследования показывают, что у таких детей риск появления лишнего веса в подростковом возрасте значительно выше, чем у детей с ИМТ на уровне 50-го процентиля. Это подчеркивает ошибочность мнения, что дети просто «перерастают» проблемы лишнего веса.

Кроме того, авторы отмечают, что медицинские работники и специалисты в области общественного здравоохранения сталкиваются с серьезными проблемами в повышении ежедневной физической активности среди детей, которая имеет решающее значение для увеличения скорости метаболизма, снижения ИМТ и уменьшения риска развития ишемической болезни сердца в будущем.

По словам Панагиоты Кицантас, доктора философии, в условиях снижения уровня физического воспитания в школах и чрезмерного времени, проводимого за электронными устройствами многие дети не соблюдают рекомендуемые нормы активности. Такое малоподвижное поведение способствует появлению избыточного веса и ожирения из-за неправильного питания, недосыпания и снижения физической активности.

«Поощрение организованных, приятных, а не соревновательных занятий может помочь детям достичь необходимого уровня физической активности», — добавила она.

Авторы также предупреждают, что повышение уровня ежедневной физической активности необходимо, но недостаточно, чтобы существенно повлиять на избыточный вес и ожирение среди детей. Рост потребления продуктов с высоким содержанием сахара и сверхпереработанных продуктов — также основной фактор, способствующими этому.

«Почти 70% рациона среднестатистического американского ребенка составляют ультрапереработанные продукты, — говорит Хеннекенс. — Более того, потребление ультрапереработанных продуктов среди детей младше двух лет растет во всем мире, вызывая не только развитие ожирения, но и снижение иммунной защиты».

Авторы говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, какие компоненты ультраобработанной пищи способствуют набору веса у детей. Однако они предупреждают, что школы являются одним из основных источников таких продуктов питания.

«Имеющиеся данные свидетельствуют, что повышение стандартов питания в школьных обедах может помочь снизить уровень ожирения, особенно среди детей с низким уровнем дохода», — говорит Кицантас.

Она добавила, что исследователи рекомендуют принять политику в области школьного питания, которая исключит из меню ультрапереработанные продукты и будет способствовать распространению более здоровых альтернатив, а также проводить образовательные программы по здоровому питанию, несмотря на внешнее влияние на детей.

Среди проблем, отмеченных в комментарии, — использование социальных сетей и рекламы, которые существенно влияют на выбор еды и поведение детей, включая обмен постами о нездоровой пище и распознавание многих брендов нездоровой пищи при знакомстве с ними.

«Несмотря на рекомендации ВОЗ и органов здравоохранения по ограничению маркетинга продуктов питания, ориентированного на детей, лишь немногие страны приняли такие меры, — говорит Хеннекенс. — Эффективность существующих правил в современном медиа-ландшафте неясна, а медицинские работники и специалисты по общественному здравоохранению могут просвещать семьи о влиянии этой рекламы».

Авторы объясняют, что борьба с растущей эпидемией детского ожирения требует многогранного подхода. В 2023 году Американская академия педиатрии поддержала рекомендации ВОЗ и выпустила свои собственные рекомендации по лечению избыточного веса и ожирения у детей.

Медицинским работникам и специалистам в области общественного здравоохранения рекомендовано бороться с социальными детерминантами здоровья, использовать мотивационное интервьюирование, чтобы изменить поведение, связанное с питанием и активностью, а также рассматривать возможность фармакотерапии или хирургического вмешательства для достижения индивидуальных целей пациента.

Однако авторы говорят, что специалисты по охране здоровья матери и ребенка, несмотря на наличие одобренных лекарственных препаратов, должны прибегнуть к терапевтическим изменениям образа жизни, прежде чем назначать фармакологические средств .

«Хотя конечной целью является профилактика избыточного веса и ожирения у детей, а также метаболического синдрома, перефразируя Вольтера, мы не должны позволять совершенному быть врагом хорошего», — говорит Хеннекенс.

В заключение авторы призывают задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы хотя бы стабилизировать показатели детского ожирения и связанные с ними проблемы со здоровьем. Игнорирование этих проблем может привести к беспрецедентной глобальной эпидемии детского и подросткового ожирения с серьезными последствиями для здоровья в будущем, как это наблюдается в США.

«Специалисты разных направлений в области здравоохранения и общественного здоровья должны сотрудничать, чтобы решать проблемы вместе с пациентами, семьями, сообществами и политиками. Объединенные усилия могут помочь обратить вспять эти тревожные тенденции и обеспечить более здоровое будущее для детей во всем мире», — сказала Кицантас.

Ранее исследование выявило критическую роль гена SH2B1 в развитии ожирения через его влияние на функции мозга и регуляцию энергии, что открывает многообещающий терапевтический потенциал для лечения ожирения без побочных эффектов современных лекарств, таких как Ozempic. Это открытие может проложить путь к инновационным методам лечения метаболических заболеваний с меньшими побочными эффектами.