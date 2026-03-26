В России подготовили законопроект, который должен упростить реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ) и снизить риски для застройщиков. Документ предусматривает продление сроков без штрафов, решение проблемы «потерянных собственников» и смягчение требований к участникам проектов. Подробности «Инку» рассказали в Клубе инвесторов Москвы, при участии которого разрабатывались изменения в законодательство.

Unsplash

Проект изменений в Градостроительный и Жилищный кодексы опубликован на портале нормативных правовых актов. Инициатива должна помочь убрать ключевые барьеры, с которыми сталкиваются девелоперы при запуске КРТ.

По словам исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, механизм, «которому пока всего пять лет, требует “точной настройки” — во многом из-за нестабильности мировых финансовых рынков, международных санкций и задержек, связанных с юридическими особенностями изъятия объектов недвижимости в рамках проектов КРТ».

Поэтому предлагается в первую очередь разрешить застройщикам обращаться за продлением сроков строительства без неустоек, если они добросовестно работают, а необходимость продлить возникает по независящим от них обстоятельствам. Сейчас любые отклонения от графика могут приводить к штрафам и судебным спорам.

Другое изменение касается так называемых отсутствующих или потерянных собственников. В случаях, когда права на недвижимость не зарегистрированы и владельцы не выявлены, власти смогут через суд оформлять такие объекты в государственную или муниципальную собственность для последующего включения в проекты КРТ. Такие собственники возникают из-за неоформленных или устаревших прав: объекты могли не попасть в ЕГРН, перейти по наследству без регистрации или принадлежать ликвидированным юрлицам. Формально владельцы есть, но установить их сложно — из-за этого проекты КРТ часто тормозятся.

Документ также предлагает установить предельный срок внесения изменений в градостроительные документы — до 90 дней и уточняет порядок исключения домов из проектов КРТ, чтобы снизить количество юридических коллизий.

Кроме того, меняются требования к участникам проектов. В частности, уточняется критерий опыта застройщиков, что может расширить круг компаний, способных участвовать в торгах.

Механизм комплексного развития территорий используется для редевелопмента промышленных зон и устаревшей застройки. Однако на практике проекты нередко затягиваются из-за сложностей с согласованиями, поиском собственников и жестких условий договоров.

«Так (если поправки будут приняты — прим. ред) механизм комплексного развития территорий работал бы быстрее, гибче и на пользу всем: и бизнесу, и власти, и жителям», — убежден Преображенский.

Что это значит для бизнеса

Для девелоперов принятие документа когда бы стать сигналом о попытке государства снизить регуляторные риски в строительстве. В этом случае проекты КРТ могут стать менее затратными по времени и более предсказуемыми по срокам.

В то же время часть изменений — например, перераспределение прав на «бесхозные» объекты — может усилить роль государства в управлении территориями и потребует от бизнеса более внимательной работы с юридическими рисками.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.