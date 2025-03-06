Сара Макдэниел переехала в Минден, штат Луизиана, в 2016 году и влюбилась в этот город. Она также увидела потенциал для расширения своего бизнеса по инвестированию в недвижимость.

В 2020 году друг детства связался с Макдэниел по поводу принадлежащей ему недвижимости и предложил ее приобрести. Речь шла о восьми виллах, которые были заброшены почти 40 лет назад. Площадь двух вилл составляет около 70 кв. м, а шести остальных — 47 кв. м.

«Виллы были не первым моим опытом работы с заброшенной недвижимостью, — рассказывает предпринимательница. — Но этот проект действительно расширил мои навыки и подтолкнул меня к выходу на новый уровень».

На тот момент Макдэниел уже владела более чем 20 объектами недвижимости в районе Миндена на основе краткосрочной и долгосрочной аренды.

Она начала откладывать около 50% своего дохода в возрасте около 30 лет с намерением инвестировать в недвижимость и рано выйти на пенсию. В 2021 году Макдэниел купила апартаменты The Villas at Spanish Court за $51 306 на накопленные сбережения.

«Я поняла, что недвижимость может дать мне свободу, — говорит она. — Я была очень уверена в себе, когда мы заключили сделку, но вскоре после этого у меня начались приступы паники».

Потолки в старых квартирах обваливались, а в некоторых даже были пулевые отверстия в окнах. И только после заключения сделки Макдэниел поняла, что совершила «ошибку новичка», не проведя оценку экологической опасности.

Этот процесс включает в себя проверку недвижимости на наличие таких веществ, как свинец, плесень, радон и асбест. «Мы обнаружили, что в домах полно асбеста и краски на основе свинца», — говорит она.

Тогда Макдэниел узнала о Фонде возобновляемых займов при Департаменте качества окружающей среды Луизианы. Фонд предоставляет кредиты под низкий процент с гибкими условиями на восстановление экологической безопасности пустующих и малоиспользуемых объектов.

Макдэниел удалось получить кредит в размере $46 731 с нулевой процентной ставкой. Кроме того, она продала один из своих объектов в Техасе за $175 354 и направила еще $8 тыс. из других источников на расходы по реконструкции.

Ей также удалось получить кредит на строительство в местном банке на сумму $202 725 и ипотечный кредит на сумму $290 710, который она использовала для погашения первого кредита и завершения строительства.

Через 18 месяцев виллы были полностью восстановлены и отремонтированы, а их стоимость составила $729 885. Теперь ежемесячная ипотека Макдэниел составляет $3 298, а кредит выплачивается ежемесячными платежами в размере $400.

В феврале 2023 года The Villas at Spanish Court официально открылись для бизнеса.

Макдэниел разместила объявления о краткосрочной аренде на Airbnb и на собственном сайте. «Каждая вилла спроектирована индивидуально. Я хочу, чтобы эта недвижимость дарила впечатления, — говорит она. — Я хочу, чтобы гости, входя в дом, чувствовали счастье и радость».

Предпринимательница хотела сохранить некоторые элементы оригинального дизайна, поэтому в каждой вилле есть арки и другие архитектурные детали, оставшиеся со времен постройки в 1930-х годах. В ванных комнатах также сохранилась большая часть оригинальной плитки.

Макдэниел разместила стулья на патио и подсветку деревьев, чтобы «гости могли наслаждаться отдыхом на свежем воздухе».

К 2023 году виллы были забронированы примерно на 1 тыс. ночей. Всего год спустя это число увеличилось до 1,3 тыс., а средняя стоимость проживания составила $143 за ночь. В 2024 году виллы принесли доход в размере $224 133.

«Сейчас весь доход возвращается обратно в бизнес, — говорит Макдэниэл. — Вспоминая этот ремонт, я почти до слез горжусь тем, что сделала». Ее цель — сделать The Villas at Spanish Court прибыльным бизнесом в течение ближайших пяти лет.

Для Макдэниел покупка и реконструкция этого исторического объекта стали способом оставить наследие для своего города и следующих поколений. «Мы находимся буквально в центре великой модернизации, и я искренне верю, что это только начало, а я — лишь маленькая часть будущего Миндена», — добавляет она.

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