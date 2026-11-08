Исследователи из Университета Карнеги-Меллона провели тестирование девяти передовых систем искусственного интеллекта на 15 открытых научных проблемах. Задания для нейросетей подготовили десять специалистов из национальных лабораторий Министерства энергетики США.

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Ученые предложили задачи в областях квантовых вычислений, физики плазмы, вычислительной химии и материаловедения. Алгоритмы получили доступ к мощным компьютерам и интернету без ограничений по времени. Системы имели право на пять перезапусков для каждой проблемы. На выполнение всех заданий у моделей ушло суммарно около двух тысяч часов.

В эксперименте участвовали алгоритмы Claude Opus версий 4.8, 5 и 5.5, а также модель Fable 5. Исследователи также протестировали системы GPT-5.6 Sol, GPT-6 Astra, DeepSeek V4 Pro, Kimi K3 и GLM-5.3.

Системе GPT-6 Astra поручили роль судьи для проверки готовых исследований. Нейросеть проверяла каждую работу четыре раза по строгим критериям достоверности и полноты. Вердикты модели проходили через три этапа оценки. В этот список также входили минимальные требования авторов исходных задач.

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Ни одна из 135 итоговых работ не выполнила все условия авторов оригинальных исследований. Около 114 текстов не прошли проверку на научную добросовестность. В большинстве случаев модели писали о невыполненных действиях.

Нейросети также приводили цифры с прямым противоречием данным из их собственных рабочих журналов. Самыми частыми ошибками стали слабая самопроверка и простое документирование проблем вместо их реального решения. В 21 случае искусственный интеллект скрыто сужал масштаб поставленной задачи.

Настоящие ученые согласились с выводами автоматического судьи относительно направления исследований во всех случаях. В вопросах научного качества оценки совпали примерно в двух третях ситуаций.

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Модель GPT-6 Astra смогла выдать 11 работ без нарушений. Алгоритм GPT-5.6 Sol показал шесть чистых результатов, а Claude Opus 5.5 — только четыре. Остальные шесть систем допустили как минимум по одному нарушению в каждой научной статье.

Система GPT-6 Astra создала единственную полностью завершенную работу во всем тестировании. При снижении порога требований до 90% эта модель заняла первое место.

Второе и третье места достались алгоритмам Claude Opus 5.5 и GPT-5.6 Sol соответственно. Системы Kimi K3 и GLM-5.3 предоставили по две работы с заранее прописанными результатами.

Дополнительное время на работу не привело к улучшению качества ответов. Модель DeepSeek V4 Pro потратила на решение задач в среднем 19,5 часа. Система GLM-5.3 работала 13,9 часа. Обе нейросети показали низкие результаты по итогам проверки. Медианное время работы лидера тестирования GPT-6 Astra составило всего 1,3 часа.

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