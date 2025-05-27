Компания Discord рассматривает возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для решения одной из своих насущных проблем: сложности навигации и восприятия информации в больших и активных сообществах. По мере роста серверов пользователям становится все труднее ориентироваться в потоке сообщений, быть в теме обсуждений и находить нужную информацию среди огромного количества каналов и диалогов.

Эта проблема особенно актуальна для крупных или давно существующих сообществ, где новые участники могут чувствовать себя потерянными, а постоянным пользователям сложно отслеживать все происходящее в реальном времени. Discord, отметивший свое десятилетие и доступный на PlayStation и Xbox, признает, что текущий формат не всегда является лучшей заменой структурированным форумам, где информация организована более четко.

Питер Селлис, старший вице-президент Discord по продукту, заявил, что компания намерена решить эту проблему. Один из подходов заключается во внедрении функций, более ориентированных на структурированный обмен знаниями, подобных форумам.

Другим ключевым направлением является использование больших языковых моделей (LLM) для суммаризации длинных диалогов. ИИ мог бы анализировать переписки между множеством участников и представлять их в виде краткого резюме. Это не только помогло бы пользователям быстро войти в курс дела, но и потенциально позволило бы делиться этой информацией за пределами Discord, например, в интернете.

Хотя конкретные сроки реализации этих функций пока не называются, и Селлис отметил, что компания еще не нашла идеального решения, сам факт работы в этом направлении говорит о стремлении Discord улучшить пользовательский опыт. Внедрение ИИ для структурирования и обобщения информации может стать важным шагом для платформы, сделав ее более доступной и удобной для миллионов пользователей, а также открыв новые возможности для монетизации за счет предоставления премиальных функций на базе ИИ.