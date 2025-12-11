Disney сделала крупный шаг в технологический сектор: компания инвестировала $1 млрд в OpenAI и подписала трехлетнее соглашение, которое впервые позволяет использовать более 200 персонажей Disney, Pixar, Marvel и Star Wars в создании ИИ-контента. Пользователи смогут создавать и распространять собственные ролики с участием культовых героев с помощью нейросети Sora.

Freepik

Отдельные подборки лучших видео, сгенерированных Sora, компания Disney планирует показывать на Disney+ уже в первой половине 2026 года. В рамках партнерства Disney также станет крупным корпоративным клиентом OpenAI, внедрит решения ChatGPT и API в свои рабочие процессы и получит разрешения на покупку дополнительной доли в компании.

Среди персонажей, доступных для генерации, — Микки и Минни Маус, Ариэль, Симба, Чёрная Пантера, Капитан Америка, Железный человек, Локи, Йода, Мандалорец и многие другие — всего более 200 образов и элементов мира Disney. При этом голоса актеров и реальные изображения исполнителей в соглашение не включены.

Сделка усиливает технологическую стратегию Disney на фоне роста конкуренции в индустрии развлечений и поиска новых форм пользовательского контента. По словам руководства, объединение генеративного ИИ и знаковых франшиз компании должно дать аудитории «новый уровень творческой свободы».

При этом аналитики отмечают и риски — в первую очередь связанные с контролем над интеллектуальной собственностью. Расширение пользовательского ИИ-контента повышает вероятность создания сцен, которые противоречат канону или могут нанести репутационный ущерб бренду. Кроме того, сохраняются юридические вопросы вокруг deepfake-технологий и необходимость строгой модерации, чтобы предотвратить использование персонажей в нежелательных сценариях.