Подразделение Disney Research показало, как автономный гуманоидный робот BDX имитирует эмоции и поведение людей в реальном времени. Робот обучается, наблюдая за операторами-людьми, которые управляют его движениями во время взаимодействия с окружающими и задают действия, обозначающие те или иные эмоции.

Фото: Disney

Процесс обучения робота включает запись и анализ действий человека-оператора, который дистанционно управляет машиной. Например, если кто-то подходит к роботу застенчиво, оператор реагирует соответствующим образом, обучая робота отражать эту эмоцию. ИИ анализирует каждое движение и реакцию, изучая как плавные движения (например, махание рукой), так и конкретные действия (приветствие).

Ключевую роль в разработке играет Newton – физический движок с открытым исходным кодом, созданный Disney Research в сотрудничестве с Nvidia и Google DeepMind. Newton позволяет создавать ультрареалистичные виртуальные среды для эффективного обучения роботов перед их взаимодействием с реальным миром.

По словам представителей Disney, дроиды BDX, вдохновленные «Звездными войнами», – только начало. Disney предвидит будущее, в котором роботы станут не просто инструментами, но компаньонами, способными вызывать смех, слезы и чувство связи, подобно любимым персонажам Disney.