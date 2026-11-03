Американская медиакорпорация Walt Disney рассматривает возможность масштабного сокращения штата. Руководство компании также поставило перед некоторыми менеджерами задачу ежегодно снижать расходы на 20%. Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Jose Marroquin, Unsplash

Потенциальная реструктуризация проходит на фоне серьезных изменений в индустрии развлечений. Disney сталкивается с растущим влиянием искусственного интеллекта, снижением кассовых сборов, усилением конкуренции на рынке стриминговых сервисов и замедлением роста посещаемости тематических парков за пределами США.

По данным Bloomberg, сокращения могут затронуть подразделения компании в разной степени. Часть средств, высвободившихся благодаря оптимизации расходов, новый генеральный директор Disney Джош Д’Амаро планирует направить на развитие кино- и телепроизводства, технологий, тематических парков и круизного бизнеса.

Сколько именно сотрудников могут потерять работу, пока не уточняется. По итогам 2025 финансового года в Disney работали около 231 тысячи человек.

Disney уже несколько лет сокращает расходы и численность персонала. В 2023 году, при бывшем главе компании Бобе Айгере, корпорация объявила о сокращении 7 тыс. рабочих мест в рамках программы экономии $5,5 млрд. В апреле 2026 года компания решила упразднить около 1000 должностей, а в сентябре сообщалось об увольнении нескольких сотен сотрудников подразделений по управлению персоналом и технологиям.

Сокращение затрат становится общей тенденцией для медиарынка. Другие крупные игроки индустрии, включая Netflix и Skydance, также прибегают к увольнениям и другим мерам оптимизации на фоне растущего давления на бизнес.

Таким образом, возможная новая волна сокращений в Disney может стать частью более масштабной перестройки компании, цель которой — перераспределить ресурсы в пользу ключевых направлений бизнеса и повысить его эффективность.

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