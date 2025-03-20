Американский дизайнер Джо Дусе создал технологию, позволяющую фасадной краске менять цвет. Это помогает без дополнительных затрат обогревать или охлаждать здание, в зависимости от погодных условий.

При разработке термохромной краски Дусе обратился к принципу, лежащему в основе колец настроения, которые меняют свой цвет с темного на светлый, когда температура на улице достигает 25 градусов по Цельсию.

Хотя продукт еще находится на ранней стадии разработки, дизайнер говорит, что его испытания показали возможность изменения температуры воздуха внутри здания на целых семь градусов.

Здесь нет «никаких умных технологий, никаких движущихся частей, только простое изменение цвета, которое может значительно сократить потребление энергии», пояснил Дусе.

Он начал работу над краской во время ремонта собственного дома, пытаясь выбрать цвет фасада, исходя из соображений экономии энергии. Его тесты показали, что летом температура внутри дома, покрашенного белой краской, была примерно на семь градусов ниже, чем в том, который был выкрашен в черный цвет, и на четыре градуса теплее зимой. Эти данные совпадают с результатами научных исследований.

«Для тех, кто живет вблизи экватора, где круглый год тепло, или на крайнем севере или юге, где обычно холодно, ответ на вопрос, в какой цвет красить дом, очевиден, — заключил Дусе. — Но как быть с подавляющим большинством населения планеты, которое живет в умеренном климате и испытывает трудности с обогревом зимой и охлаждением летом?».

Поэтому он и решил создать краску, меняющую цвет. По его словам, принцип ее работы заключается в «простой химической реакции», которая также применяется в кольцах настроения, содержащих жидкие кристаллы, которые меняют цвет в зависимости от температуры.

Изменение цвета происходит потому, что колебания температуры меняют молекулярную структуру кристаллов, влияя на длины волн света, которые они отражают или поглощают.

Следуя этому принципу, он разработал добавку, содержащую жидкие кристаллы, и соединил ее с обычной фасадной краской, купленной в магазине. Однако жидкие кристаллы разрушались под воздействием ультрафиолета.

По словам Дусе, ему удалось решить эту проблему. Его испытания показали нулевую степень разрушения в течение года.

Кроме того, он заявил, что добавка работает с любой краской любого базового цвета, но она должна быть белой или светлой. При температуре ниже 25 градусов жидкокристаллическая структура в составе добавки поглощает большую часть видимого света, поэтому мы воспринимаем поверхность как черную.

При температуре выше этого значения жидкокристаллический слой становится прозрачным, обнажая основной цвет. Изменение цвета происходит практически мгновенно, поэтому здание имеет тот или иной цвет, а не промежуточный.

Сейчас Дусе ищет производителя, который поможет ему продолжить испытания и вывести продукт на рынок. Он считает, что краска может быть полезна не только для домов, но и для школ, производственных помещений и других крупных объектов.

Обычно белый цвет зданий ассоциируется с эффектом отражательной способности поверхности альбедо, который помогает охладить температуру поверхности. Однако исследователи также признают его влияние на температуру внутри помещений. Так, «ультрабелая» краска отражает 98% солнечного света, а облицовочный материал на основе графена способен менять свой цвет в инфракрасном спектре.