О глобализации дизайна говорят не первое десятилетие, однако вопрос, является ли рост числа местных брендов, работающих в том числе с культурным кодом народов России, показателем некой локализации дизайна остается открытым. «Инк.» поговорил с руководителями мебельных брендов из разных российских городов и выяснил, что единого мнения на этот счет в индустрии не существует.

Основатель студии мебели из Казани Yaratam Design Петр Сафиуллин убежден, что «дизайнер — это профессия, которая не подразумевает какой-либо локальной привязки».

С ним согласен творческий дуэт Вадима Янова и Милены Беллич, основателей московского бренда Trend.Red. Они считают, что «локализация» дизайна переводит его в сферу декоративно-прикладного искусства.

При этом сооснователь бренда Lavdansky Studio Семен Лавданский, бюро которого вдохновляется храмовым искусством и раннехристианской эстетикой, уверен, что для создания узнаваемых вещей не обязательно воспроизводить народные промыслы.

Полный текст колонки «Как локальные бренды строят свой бизнес и какую роль в их продвижении играют ярмарки и выставки» читайте в «Инк.» в 17:00 мск.